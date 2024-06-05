港股高開低收全日跌19點　攜程擬發CB險守400元　港交所升逾1%

美國股市於周二（4日）上揚，三大指數均高收，其中道指升140點。至於周一（3日）股價曾受到技術問題影響曾大瀉99%的巴郡，於周二低收，跌2.2%。亞太區股市方面，日股於今日（5日）早段跌逾300點，韓股則升1%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油跌0.16%，金價則輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓升0.31%，重上155水平。



【16:42】

港股今日高開低收。恒指收市報18424點，跌19點，國指跌11點，報6542點，科指升11點，報3807點，成交額為1,156億元。

舜宇（2382）升4.7%，瑞聲（2018）升0.8%，高偉電子（1415）跌0.5%。

科技股方面，阿里（9988）升0.7%，騰訊（0700）升0.9%，美團（3690）跌0.8%，小米（1810）跌0.5%，京東（9618）升1.9%，攜程（9961）跌1.9%，收市報400.4元。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.6%，蔚來（9866）升0.1%，小鵬（9868）升1.2%，零跑（9863）跌0.7%，比亞迪（1211）升1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.1%，安踏（2020）升0.6%，潤啤（0291）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，友邦（1299）升0.4%，港交所（0388）升1.1%。

【15:08】

內地股市低收，上證收市報3065點，跌25點，深成收市報9393點，滬深300指數收市報3594點，跌20點，創業板跌10點，報1833點。

港股方面，最新報18444點，無升跌。

【13:44】

港股升幅維持數十點升幅，恒指最新報18513點，升69點，國指升24點，報6578點，科指升33點，報3829點。

舜宇（2382）升4.7%，康師傅（0322）升4%，網易（9999）升3.2%，京東（9618）升3.1%。

【12:27】

港股延續升勢，半日升61點。恒指中午收市報18505點，國指升17點，報6572點，科指升29點，報3825點，成交額為645億元。

科技股今日上揚，網易（9999）升2.8%，京東（9618）升2.7%，阿里（9988）升1.4%，騰訊（0700）升1.7%。至於發行可換股優先票據的攜程（9961），半日跌0.9%，美團（3690）跌0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.8%，蔚來（9866）升0.2%，小鵬（9868）升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，友邦（1299）升1.2%，港交所（0388）升2.2%。

濠賭股方面，金沙（1928）無升跌，中午收市報18.9元，銀娛（0027）升2.3%。

【09:48】

港股升幅擴大至逾200點，重上18600點，恒指最新報18658點，升214點，國指升85點，報6639點，科指升53點，報3850點。

京東（9618）升1%，潤地（1109）升1.8%，吉利汽車（0175）升1.1%。

【09:25】

恒指最新報18489點，高開45點，國指最新報6566點，高開12點，科指最新報3797點，高開1點。

攜程（9961）宣布最多發行15億美元可換股優先票據，最新報395元，低開3.2%，阿里（9988）高開1%，騰訊（0700）高開0.1%，美團（3690）平開，小米（1810）高開0.3%，京東（9618）高開1%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.8%，潤啤（0291）平開，安踏（2020）高開0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.9%，蔚來（9866）低開0.2%，小鵬（9868）低開0.9%，比亞迪（1211）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）高開0.8%，港交所（0388）高開0.8%。