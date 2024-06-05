財新5月服務業PMI報54　為10個月新高　新訂單連續17個月處擴張區

財新傳媒與S&P Global公布，5月中國服務業經營活動指數，由4月份的52.5上升至54，高過預期的52.5，是去年7月後新高，當月報54.1。報告指，受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，5月服務業景氣度加快恢復。連續17個月位於榮枯線上方。



先前發表的5月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）上升0.3個百分點至51.7，創2022年7月來最高。在製造業及服務業景氣雙雙改善的帶動下，當月綜合PMI上升1.3個百分點至54.1，中國企業活動總量連續第7個月保持成長，並創下下一年來最快增速。

財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位於擴張區間，並分別錄得2023年8月和6月以來新高。服務業需求復蘇動能強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月並且連續第九個月錄得榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。

受供需擴張提速帶動，服務業就業改善，5月就業指數創2023年10月以來新高，結束先前連續三個月的收縮態勢。調查企業反映，增加用工是為了因應持續增加的業務量。供給側的高活躍度消化了部分在手訂單，5月服務業積壓工作量減少。

服務業價格持續上升。 5月服務業投入價格指數錄得2023年7月以來新高，此輪成本上行趨勢至今已延續近四年。根據受訪企業反映，原材料、勞動力和運輸成本上漲是服務業成本上漲的主要因素。受投入成本不斷上漲影響，服務業企業傾向將增加的成本負擔傳導至顧客，5月服務業收費價格指數錄得2022年2月來最高，數值仍算溫和，但已超過疫情前增速均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2024年5月，製造業和服務業供需擴張提速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業及服務業出口向好，市場情緒樂觀，服務業就業由降轉升，拉動綜合就業指數近九個月以來首次錄得擴張區間。就業壓力偏大、需求弱於供給仍是當前經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。長期累積的問題需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫性和連續性，應是施政重點。