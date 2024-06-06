多間華爾街大行據報籌辦新證券交易所　落戶德州　規避紐交所監管

貝萊德﹑Citadel Securities等華爾街大行據報擬成立1家新的證券交易所，以規避紐約證券交易所及納斯達克交易所的監管。



據《華爾街日報》於周二（4日）報道，德州證券交易所（TXSE ）行政總裁James Lee指出，已從個人及大型投資者集資約1.2億美元，並計劃於今年較後時間向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊文件，並透露希望明年開始開始撮合交易，2026年有企業在該交易所上市掛牌。

James Lee說TXSE將完全採電子化交易，也計劃在達拉斯成立實體交易所。TXSE 也希望能夠吸引指數型基金（ETF）掛牌。

報道指出TXSE成立，正值投資者對納斯達克交易所和紐約證交所日益不滿，包括法遵成本和新增規定不斷增加，例如納斯達克交易所對上市企業的董事會成員多元性設定新目標。TXSE 的資助者承諾，會對企業行政總裁更加友善。

圖為2022年2月18日，鏡頭下埃克森美孚位於圭亞那（Guyana）喬治城（Georgetown）的辦公大樓。（Reuters）

另一個原因，則是美國企業的版圖變化。數十家企業為了更寬鬆的監管和納稅規定，把總部遷往德州。德州現在擁有的財富500強企業，與紐約一樣多，並列第二，包括埃克森美孚、AT&T、美國航空等公司。高盛的達拉斯園區去年動工，號稱可容納 5,000 多名員工。

「達拉斯已經成為全美乃至全世界最重要的金融中心之一。」James Lee說道：「我們的目標是成為美國第三大上市地點，這是變革性的。它可能會改變達拉斯幾十年的發展軌跡。正是這種技術基礎設施的密度、市場參與者及網路效率，讓達拉斯成為重要的金融中心。」