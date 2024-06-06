光大湯麗鴻料美國11月首次減息　對美股態度中性偏淡　看好亞債

美國何時減息，持續受到關注。光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻預估美國於今年第四季度11月才會減息，並對美股持中性偏淡的態度。她指出，美國通脹水平在連續三個月反彈後開始回落，美國就業數據亦開始轉差、GDP略轉弱。她補充於中長線而言仍會關注美股走向和留意入市時機。



於歐洲市場方面，她預估歐洲央行和英倫銀行本月宣布減息；同時︳隨著中港經濟復甦，內地外遊及消費意欲明顯，歐洲奢侈品股有反彈和上升跡象，歐洲三大指數亦重返歷史新高。她對歐洲股市持中性偏好的態度。

湯麗鴻預計美匯下半年指數將回落至102至107水平。（視覺中國）

對日元及美匯持中性偏淡

另邊廂，她預估日本將會再加息一次。日圓曾在今年三月加息一次，其走勢並沒有出現特別強反彈，加上日本經濟數據亦比較反覆，故建議減持日股，對日元持中性偏淡態度。

另外，由於美國各方面經濟數據指數放緩，預計美匯下半年指數將回落至102至107水平，對美元同樣持有持中性偏淡。

建議可留意亞洲高收益債券

湯麗鴻坦言「美國減息是投資債券最好機會」，並建議投資者可留意亞洲高收益的債券，下半年美國經濟數據或延續弱勢，美國10年期債息或回落令利差收窄，預計下半年亞洲美元債券回報率可達4.3%。