沙特阿美據報將售股集資112億美元　西方及亞洲投資者申購已超額

外電消息稱，沙特阿美將啟動大規模股票發行集資至少 112 億美元，這是三年來全球規模最大的此類交易，將為當地政府數萬億美元的改革經濟計劃提供資金。知情人士表示，政府預計將以每股 27.25 沙特里亞爾（7.27 美元）的價格出售近 15.5 億股股票，這較早前收盤價 29 里亞爾低 6%。



沙特阿美據報將啟動大規模股票發行集資至少 112 億美元，海外的需求申購規模已經超過了出售規模。除了西方機構外，亞洲投資者對此次發售的需求也很旺盛。（資料圖片

中東與中國和印度等關係日益密切令投資興趣增

彭博社報道，該石油巨頭2019年上市時基本沒有吸引太多外資興趣後，此次交易則吸引了外國投資者的極大興趣。消息人士稱，目前尚不清楚來自海外的需求具體有多少，但他們的申購規模已經超過了出售規模。

其中一位人士說，除了西方機構外，亞洲投資者對此次發售的需求也很旺盛，表明沙特與中國和印度等亞洲大型經濟體的關係日益密切。本地投資者也興趣濃厚。

將為三年來全球規模最大的交易

報道指出，這樣的需求表明，對一些投資者來說，儘管對氣候變化和能源轉型的擔憂日益加劇，但持有這家全球最大石油公司股票的吸引力有所提升。沙特阿美的巨額股息，加上在可再生能源、石油化工和天然氣領域的大規模計劃，以及以折價購買股票的機會，吸引了眾多投資者。

據彭博行業研究估計，如果願意忽略高估值、沒有回購等因素，投資者的年度股息可達1240億美元，股息率達到6.6%。

股息率達6.6%

沙特政府擁有阿美約 82% 的股份，而公共投資基金持有另外 16% 的股份。沙特將繼續是此次發行後的主要股東。

根據之前的一份聲明，SNB Capital 是此次股票出售的牽頭經辦人。它還與花旗集團、高盛集團、滙豐控股有限公司、摩根大通、美國銀行和摩根士丹利一起擔任聯合全球協調人。聲明稱，M. Klein & Co. 和 Moelis & Co. 是此次發行的獨立財務顧問。