DaoCloud最快下季在港上市　拓中東市場首站選杜拜︰租平上海一半

雲計算初創公司上海道客網路科技有限公司(DaoCloud)，早年曾稱有意來港上市。該公司目前已發展成內地雲原生市場龍頭之一，創始人兼首席執行官陳齊彥表示，公司有意在香港上市，希望最快今年第三季能夠成事，目前已在進行相關準備工作。對於近期港股IPO上市後股價表現令市場失望，他表示，港股氣氛近來已有所改善，公司屬於科技公司並具備人工智慧等概念，相信香港市場會給予一個好估值，對於首日股價表現具備信心。



DaoCloud為杜拜金融科技峰會參展商之一，創始人兼首席執行官陳齊彥表示，公司有意在香港上市，希望最快今年第三季能夠成事。（顧慧宇 攝）

對於首日股價表現具備信心

陳齊彥在杜拜金融科技峰會上向《香港01》表示，在香港上市有利提升公司知名度，並有助進一步開拓國際市場，包括中東市場。目前透過合作夥伴模式推動中東業務，從中看到客戶需求，而中東也在積極發展金融科技，計劃今年或明年初在杜拜設立辦公室。

DaoCloud為杜拜金融科技峰會參展商之一，對於計劃選擇杜拜設辦公室的原因，陳齊彥表示，由於公司約三分之一業務來源自金融機構，地區遍佈香港、上海及北京，而杜拜就如中東的香港，金融業最為集中的中東地區。而且，從目前參與的峰會活動可見，這裡不單有中東客戶，還雲集歐洲、北美及印度等國際客戶。

阿聯酋杜拜地標・帆船酒店：2020年4月26日，杜拜帆船酒店（Burj al-Arab ）、哈利法塔（Burj Khalifa）和朱邁拉海灘酒店（Jumeirah Beach Hotel）景色。(Photo by Francois Nel/Getty Images)

中東客戶不抗拒中國公司

對於中東客戶會否擔憂地緣政治壓力，陳齊彥表示，這方面的憂慮會較小，他們並不抗拒中國公司，而且公司的技術是屬於全球性技術。他指出，中東客戶並對於中國在短時間內在金融科技方面發展迅速，表現出極大的興趣。

DaoCloud目前在內地雲原生市場龍頭之一，客戶包括中國銀行、交通銀行、浦發銀行，中國人壽及中國太平等。在香港客戶包括恒生銀行、渣打銀行、東亞銀行等，為e-banking、電子支付、數據分析及人工智慧等提供技術支援。

對於在杜拜開展業務的成本，陳齊彥透露，目前上海每平米租金已上升到6至7元美金，杜拜租金便宜大概一半，故此相當吸引。而杜拜辦公室目前僅計劃用於聯絡，並不包括研發等重要部門，故此不涉及大量的員工成本。