ShopBack6月周年慶！至荀升級優惠賞你買住慶祝！

霎眼間今年已踏入6月，既代表2024年已將近過了一半，同時亦是ShopBack的周年慶祝月，多個至荀升級優惠賞你買住為ShopBack慶祝，包括Apple、Samsung、Nike和Uniqlo等最潮品牌！另外，ShopBack更為新客戶推出註冊優惠挑戰，即睇內文了解優惠詳情！



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使用ShopBack的程序十分簡單，只要成功註冊帳戶後，透過ShopBack到訪商店，如常購物及付款，即賺現金回贈。

ShopBack賞你邊買邊賀周年慶

不少購物平台都會在6月推出年中優惠，而6月作為ShopBack的周年慶祝月，當然會為會員推出更強勁的優惠，用盡至抵價錢買住幫ShopBack慶祝，同時迎接夏天來臨！

周年慶消費挑戰 新客戶特設額外至抵任務

為了讓大家「慶」得盡興，ShopBack除了推出多項升級優惠外，更特設消費挑戰，按消費累積金額排名，合共派發超過價值$60,000獎賞！其中最高消費累積者，更能贏取價值$40,000獎品，即睇詳情：

活動日期：2024年6月12日起至6月18日

獎品詳情：

第1名：包你衣食住行（價值$40,000）

第2名：雙人台北來回機票（價值$5,000）

第3名：Apple AirPods Max（價值$4,599）

第4至10名：Klook $1,000禮品卡一張

第11至20名：$500現金獎賞

此外，ShopBack亦為新客戶推出「賞飛星期二-新客專屬活動」，只要在7月12日或之前完成首單優惠四大挑戰步驟，即有機會贏取台北/東京/大阪低至$250機票，即睇詳情：

優惠期：由即日起至2024年7月12日

參加新客首單優惠挑戰步驟：

第1步：於指定日期成為ShopBack新客戶並參加挑戰。

第2步：經ShopBack完成首單並換領獲獎機會券。

第3步：獲獎機會券持有者須於指定星期二點擊獲獎機會券之條款及細則中之連結，前往獎品換領頁面。

第4步：於當12:00成功獲取獎品換領券即為得獎者，詳情將會以電郵通知得獎者。

6月「賞」飛星期二升級優惠

Shopback的「賞」飛星期二優惠是不少醒目消費者減輕旅行成本的方法，而今個6月周年慶，「賞」飛星期二當然是加碼優惠！即睇有幾抵：

6月11日：

‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多8.5%現金回贈

‧Booking.com最多9%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多7%現金回贈（6月11日01:00至12日12:59）

‧Klook最多5.5%現金回贈

‧Expedia最多15%現金回贈（16:00至23:59）

‧Airalo最多28%現金回贈

6月18日：

‧Trip.com新客戶最多25%現金回贈；現有客戶則最多15%現金回贈（6月18日20:00至19日01:59）

‧Booking.com最多12%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多8%現金回贈（02:00至23:59）

‧Agoda新客戶最多25%現金回贈；現有客戶則最多8%現金回贈（6月18日00:00至19日01:59）

‧Klook最多12%現金回贈

‧Expedia最多13%現金回贈（16:00至23:59）

‧Airalo最多28%現金回贈

6月25日：

‧Trip.com新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多8.5%現金回贈

‧Booking.com最多10%現金回贈

‧Agoda新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多8%現金回贈（6月25日01:00至26日12:59）

‧Klook最多15%現金回贈

‧Expedia最多9.5%現金回贈

▼▼▼6月其他日子優惠▼▼▼

Trip.com

6月15日：購買機票4%現金回贈

6月16日：購買機票3%現金回贈

6月17日：新客戶最多15%現金回贈；現有客戶則最多8.5%現金回贈

6月21日：機票4%現金回贈

6月22日：機票3%現金回贈

6月28日20:00至29日01:59：新客戶最多20%現金回贈；現有客戶則最多15%現金回贈

Booking.com

6月10日：最多9%現金回贈

6月16至17日：最多7.5%現金回贈

Klook

6月8至9日：最多14%現金回贈

6月10日：最多15%現金回贈

6月11至12日：最多11%現金回贈

6月13日：最多9%現金回贈

6月14日：最多14%現金回贈

6月15至16日：最多11%現金回贈

6月17日：最多15%現金回贈

6月19至21日：最多9%現金回贈

6月22至24日：最多11%現金回贈

6月27至28日：最多11%現金回贈

6月29日：最多9%現金回贈

6月30日：最多11%現金回贈

Expedia

6月8日：最多8.5%現金回贈

6月12日：最多8.5%現金回贈

6月13日：最多5.5%現金回贈

6月19日：最多8.5%現金回贈

6月20日：最多5.5%現金回贈

6月23日：最多8.5%現金回贈

6月26日：最多8.5%現金回贈

6月27日：最多5.5%現金回贈

Hotels.com

6月9日：最多6%現金回贈

6月15日：最多8%現金回贈

6月24日：最多6%現金回贈

6月30日：最多6%現金回贈

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