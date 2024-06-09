中歐關係轉趨緊張　分化不成反團結歐美｜伽羅華

中國對外貿易順差主要來自美歐兩大洲，當中美關係進入歷史低谷，中歐關係便顯得格外重要，中歐全面投資協定除為雙方帶來實惠，更具有聯歐抗美的戰略價值，豈料分化歐美的目的未遂，中歐關係已因中國電動車低價傾銷問題而變得緊張。



歐盟原打算於6月5日公布徵收中國電動車的關稅稅率，為遷就歐洲議會選舉（6至9日）而延至本周公布。早前民調顯示，歐洲選民認為主流政黨在促進經濟、控制移民數量、提供住房和醫療福利等方面都表現欠佳，令民粹、民族和疑歐主義的政黨有可能獲得更多選票，在這大背景下，歐盟向中國電動車徵反傾銷稅是如箭在弦，不得不發。

不過，歐盟事先放風，將於7月4日實施的臨時關稅稅率介乎15至50%，希望稅率中間落墨，避免太大影響選民的投票意向。歐盟擔心開徵稅率過高，會惹來中國過份反彈，但稅率過低，對制造成本低的中國電動車毫無作用，反而會激怒選民投向民粹主義的政客，倘若更多民粹勢力進入議會，未來歐洲對華的立場更趨強硬，更難以迴避貿易戰的開打。

自從2016年特朗普當選美國總統，由他倡議的美式民粹MAGA於北美冒起，並強勢地向中國發動貿易戰，拜登於2020年11月上台，祭出針對性強的小院高牆政策，全面圍堵中國高科技產業，但仍然保留了特朗普執政時期的懲罰性關稅，近日拜登將中國電動車的進口關稅大增三倍至102.5%，但中國輸往美國的電動車寥寥無幾，老奸巨滑的拜登實際是為歐盟造勢。

美國總統拜登早前宣布，對來自中國的電動車關稅加至102.5%。（Reuters）

歐盟本周公布中國產品關稅稅率

歐盟委員會主席馮德萊恩早前警告稱，中國大量廉價電動車充斥歐洲，將動搖當地汽車工業的根本。外貿數據顯示，今年頭5個月中國出口汽車56.9萬輛，同比大增26.8%。開徵關稅事在必行，相信中國會作出報復，先徵臨時關稅也是觀望中方反應的激烈程度。

今年5月中俄羅斯總統普京訪華，中俄關係似乎再上一層樓，雖然他爭取中方支持興建的西伯利亞新輸氣管道，以及擴大中俄金融合作都不得要領，但獲得中國國家主席習近平在俄烏戰爭上的力撐，讓歐盟很難向中國傾銷問題作出妥協，反而加大歐洲國家軍援烏克蘭的決心。

法國總統馬克龍已經確認，將向烏軍提供5架幻影戰鬥機，並為其培訓飛行員，法國還計劃為烏克蘭訓練4,500名軍人。荷蘭則向烏克蘭輸送24架的F-16戰機，並允許烏軍使用F-16越境打擊俄羅斯境內目標。比利時早前向烏軍輸送F-16，卻不讓其用於越境打擊俄國。

2023年8月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和荷蘭首相魯特（Mark Rutte ）於荷蘭埃因霍溫（Eindhoven）一個空軍基地視察 F-16戰機。（路透社）

法荷向烏軍交付大殺器 普京大怒

針對多個北約成員如法荷向烏提供殺傷力更大的武器，普京揚言要以其人之道，還治其人之身，也打算向第三國家提供致命武器，而且北約軍人若出現在俄烏戰場，俄軍將對他們作出對烏軍同樣的攻擊。

中方表面上與俄羅斯結盟，但兩者的金融合作卻出現倒退，顯然歐美的制裁壓力湊效，在習普會面後，部分國有銀行拒絕俄國以人民幣結算交易，監控系統巨頭海康威視和阿里巴巴（9988）亦退出莫斯科投資，中俄關係看來並不牢固，所以中歐在新三樣產品的傾銷上反目，與其說中俄同盟，不如說中國低價傾銷本身已具爭議性。

諾貝爾經濟學獎得主格魯格曼上周指出，全世界體量根本消化不了中國的產出，中國不能簡單地透過出口擺脫困境，他將中國面對的困境歸咎於內需不足，投資機會匱乏，建議政府應設法刺激居民的消費意欲。不過，以銀彈刺激內需並不符合國家主席習近平的意識形態偏好，看來內地家庭消費被人為地壓抑會持續一段時間。

今年首5個月，中國對美出口同比僅增0.2%，對歐盟出口同比更下跌3.9%，反映中歐貿易關係較中美受更大影響，而對東協十國出口則大增9.7%，達到508.3億美元，但歐美已經將越南及馬來西亞的出口列為潛在制裁目標，中國通過第三地輸出商品的渠道可能收窄。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

黃仁勳挺台言論出位 卻未受中方批評

事實上，歐美對華高科技產業施加制裁，中國高端晶片國產化更加遙遙無期，華為常務董事張平安近日稱，中國肯定得不到3納米和5納米技術，能解決半導體7納米制程的問題就非常好。雖然政府通過國家集成電路產業投資基金3期剛籌資約3,440億元人民幣，但半導體國產化不能單靠金錢堆砌，很多高端材料、技術及設備都需要與不同國家合作，但東盟並非最佳的合作對象，一般估計中國高端晶片的制程落後外國8至10年，極有可能拉闊中國與外國在AI技術的差距。

提到AI，近日Nvidia創辦人黃仁勳（Jensen）可謂紅得發紫，公司市值上周三突破3萬億美元，超越蘋果公司僅在微軟之後，成為全球市值第二大的上市公司，上月底黃聯同家人赴台，參與台北Computex電腦展，他並宣布將在台灣建立一個大型設計中心，估計招聘最少1,000個工程師。

黃在台期間言論出位，公開講出「台灣是非常重要的國家」，是全球AI技術革新的後盾，卻未受到中國官方批評，Nvidia曾因應美國商務部對華出口的限制，專為中國市場特供「AI晶片」降級版，面對美方的打壓，中國政府私下要求科企使用國產貨替代，但最後不要說國產貨，就算連Nvidia的對手都未能推出功能接近的AI晶片，國產化已經成為中國高科技難以踰越的鴻溝。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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