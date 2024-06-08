余偉文指國安法助穩定社會　實施後國際投資者續為本港資金來源

金管局總裁余偉文表示，穩定、安全的社會有利本港金融市場發展，自2020年實施《香港國安法》以來，國際投資者仍然是本港資產及財富管理業務的主要資金來源。他指出過去三年私募基金、對沖基金經理和家族辦公室的總數增加了24%，即使市場充滿挑戰，香港金融市場運作仍然非常順暢，並持續有資金流入。他亦表示本港銀行體系的存款總額，過去五年增加超過21%。



余偉文出席由律政司舉辦的「國安法律論壇」座談環節時說，2019年社會動盪時，網上社交媒體有很多謠言，目的是為了威脅香港金融穩定。當時有人聲稱聯繫匯率制度將會崩潰、有人指資金正流出香港，港元隨時會貶值，甚至有人煽動市民從銀行提取存款，這些謠言若不加以制止，很快就會引起大眾恐慌，創造條件攻擊本港金融體系，情況類似1998年亞洲金融危機，因此《香港國安法》和《維護國家安全條例》十分重要，有助社會穩定，讓政府和社會能專注發展經濟。

金融業為香港經濟重要支柱

余偉文又說，金融產業是香港經濟重要支柱。2022年本港有近27萬名金融從業員，佔全港勞動人口7%，為香港GDP貢獻了22%。香港作為國際金融中心，是亞洲重要集資和資本市場樞紐，亦是最大的美元結算中心之一，以及全球最大離岸人民幣市場。若香港金融體系穩定受到威脅，就可能會影響中國內地、以至全球市場，香港與全球金融體系緊密連繫，任何對香港金融體系的威脅，所造成的影響都不只限於香港。