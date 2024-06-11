惠譽指內地壽險企業今年首季保費增12.5%　償付能力穩定

投資評級公司惠譽指出，在持續低利率及權益市場波動情況下，內地壽險及非壽險企業或聚焦在收緊費用控制，及提高經營效率。同時指出在今年首季，壽險及非壽險行業保費在2024年首季分別增長12.5%及5.1%，償付能力狀況穩定。



料壽險企新業務價值增長率提高

惠譽預期受2023年下半年及2024年5月初實施有關控制保險負債成本的監管規則影響，2024年壽險企業新業務價值增長率及利潤率將會提高。險企將致力於提高銀保渠道業務利潤率。該投資評級公司又指出，在代理人渠道持續轉型下，銀保渠道是新業務增長主要動力。比起非壽險企業，壽險企業的盈利因其較大權益投資敞口，而繼續對權益市場表現更敏感。

非壽險行業在2024年首季增長放緩，原因是佔其總保費44%的車險業務增速放緩。非壽險企仍以非車險業務為增長動力，並一直致力於實現業務多元化，不再僅專注於車險。不過，非車險承保利潤率取決於險企的風險管理和定價。巨災賠付損失將繼續對財險、車險和農險的承保業績穩定性構成挑戰。

考慮到資本市場的波動性，惠譽預期，險企對投資風險承擔仍將保持謹慎。截至2024年首季末，壽險行業在中國風險導向償付能力體系（償二代）二期工程框架下的綜合償付能力充足率穩定在186%，而非壽險行業的綜合償付能力充足率保持在234%。兩者均遠高於100%的最低監管要求。儘管如此，對於業務激進擴張但內生資本增長乏力的實力較弱險企而言，資本補充非常重要。