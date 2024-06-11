美股大淡友再發功　料美股泡沫明年爆破　Nvidia股價將蒸發98%

美國三大指數續於高位俳徊，當中晶片生產商Nvidia（英偉達）股市更屢創新高，市值約3萬億美元，為全球市值第2大上市公司。不過有市場人士卻看淡美股前景，更預料Nvidia將大跌98%。



據《霍士新聞網絡》報道，著名「大淡友」﹑美國經濟學家Harry Dent預測在2025年美股會出現較2008年慘烈的跌勢，預料標普指數於最嚴重情況，可較高位錄得86%跌幅，納指跌幅更可能高達98%。甚至乎質素理想的Nvidia可能出現98%跌幅，直言「一切都結束」。

他指出今次股市泡沫已長達14年，明言未曾見證過一個政府能將泡沬維持超過15年，又指出今次泡沫的規模更大﹑維持更長時間，屬歷史上一次重大泡沫。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

政府注資僅將泡沫爆破時間延報

他亦表示目前美國政府推出的各項財政措施，彷似為已出現宿醉者提供更多酒精，然後再期待他們可以自行清醒。他指出本來泡沬產生是一個經濟體的自然過程，當不斷注入資金只會讓泡沫愈來愈大，並將泡沫爆破時間遞延。當泡沫爆破時或出現較2008年金融海嘯時，更劇烈的衰退。

不過他已對美國陷入衰退的預測時間推遲，並將泡沫爆破的預測時間，延遲至2025年初至年中。