港投公司｜李家超︰首份合作協議屬里程碑　短期內有更多宣布

2022年特首李家超於他首份「施政報告」公布成立香港投資管理有限公司（港投公司，HKIC），透過物色投資機會以進一步促進香港產業及經濟發展。經過兩年多籌備，港投公司本月內將落實首批直接投資和共同投資項目，並於今日﹙12日﹚與「AI獨角獸」思謀科技公司舉行戰略合作簽約儀式。

首份戰略合作協議 別具意義

特首李家超透過視像致詞時表示，港投公司簽署第一份戰略合作協議具有里程碑的意義，又透露港投已做大量前期調研，有多個分別來自香港、內地和海外的潛在項目可以準備投資，正和對方深入磋商階段，短期內會有更多宣布。

他形容是次港投公司成立戰略合作關係的思謀科技是一間「港產獨角獸」公司，將人工智能帶入工貿、商貿，透過智能製造平台與高效人工智能、互聯網系統全面連結運輸大大提升生產線運作效率及品質管理，讓成本更可控、生產更穩定、產品更優質。

李家超又稱，人工智能的發展正引領著新一輪的革新，將改變全球的商業模式、管理架構、生產流程以及消費選擇。

李家超強調將全力發展香港成為國際創新科技中心。﹙資料圖片﹚

稱香港科研實力雄厚 創科人才輩出

與此同時，李家超強調，香港擁有背靠祖國以及聯通世界的獨特優勢，將善用其國際金融貿易中心地位，全力發展香港成為國際創新科技中心，並將積極貢獻國家生產力發展，促進前研領先科技發展，豐富香港科技生產業。

他補充，香港是亞洲唯一一個擁有多達5所「全球百強大學」的城市，其技術科研實力雄厚，創科人才輩出。同時政府亦全力在海外吸納研發創新人才，吸引具有競爭力的科企於香港落戶或擴展業務。

最後李家超表示，人類文明急速發展，推動科技創新瞬息萬變，科技變革熱潮創造價值為其帶來新動力，鑄造新的成功企業。