網紅玩爛零元遊？　澳門賭場據報被政府要求　暫停提供免費小食

澳門賭業自2023年起持續復蘇，在今年5月當地賭收更達201.88億澳門元，並且為疫情以來賭收首次超過200億澳門元。為求吸引客戶，賭場提供不少免費小食如奶茶及葡撻等，更有網民於社交媒體上分享澳門「零元遊」。不過《亞博匯》引述消息指出，澳門政府要求博企停止提供免費小食。可是《亞博匯》在賭場視察時發現仍有免費小食提供，賭場職員亦指出「未收到指示要暫停供應免費小食」。



《亞博匯》獲悉澳門政府要求澳門承批公司停止提供免費小食，部份社交平台亦正流傳有關情況，因當局擔心當地中小企生存空間受影響。報道指出隨著中場消費群競爭環境改變，賭場在疫情後於娛樂場區域增加免費餐飲區，以吸引人流，同時娛樂場亦有提供免費巴士。不過有不少內地網民於社交平台「小紅書」指出，賭場已暫停提供免費小食，包括永利澳門提供的「茅台拿鐵」，及巴黎人限定提供的免費「金箔雪糕」。

報道又指出部份供應商於網上反映，有數張大訂單被取消，又指出突然收到賭場通知需要臨時取消訂單，供應商因而失去數十萬元訂單。

澳門半島一隅（何以諾攝）

政府希望控制有關情況

報道引述消息指出，由於每間賭場均有提供免費餐飲，所以政府想減少及作出控制。

報道亦曾向澳門博彩監察協調局查詢，惟未暫有回覆。

報道引述澳門負責任博彩協會會長宋偉傑指出，早前已收到有關消息，相信賭場會陸續改變供應免費小食模式。他又指出免費小食確可以增加賭場人流，又指出是否壓縮中小企生存空間，賭場亦要作出考慮，履行社會責任而作出調整。