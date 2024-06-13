美國議息｜聯儲局維持利率不變　點陣圖預測今年減息縮至一次

美國聯儲局周三（6月12日）公布議息結果，一如預期連續第7次維持利率不變，符合市場預期，聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間，續為美國聯邦基金利率23年來最高。點陣圖顯示今年減息規模將縮至一次的0.25厘，少於3月時預計減息3次共0.75厘。至於2025年則預期將減息4次，多於3月時預計的3次。



經濟預測摘要顯示，聯儲局預計2024年核心PCE通脹中值為2.8%，高於3月時預期的2.6%； 2025年為2.3%，高於3月時預期的2.2%；2026年則維持2.0%。至於對美國GDP增速預期，則維持於2.1%；全年失業率預測維持在4%。



聯邦公開市場FOMC（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。聲明指出，最近的指標表明經濟活動繼續穩步擴張，就業增長依然強勁，失業率也保持在較低水平。過去一年通脹有所放緩，但仍處於高位。近幾個月來，FOMC2%的通脹目標取得進一步小幅進展。FOMC判斷，實現就業和通脹目標的風險在過去一年已趨向更好的平衡，但仍高度關注通脹風險。

FOMC強調，在對利率進行任何調整時，將仔細評估最新數據、不斷變化的前景和風險平衡。但對通脹繼續邁向2%目標更具信心之前，不宜降低利率目標區間。此外，FOMC將繼續減少其持有的國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券。FOMC堅定致力於將通脹恢復到2%的目標。

美股變化不大 納指續升近1.8%

議息結果公布後，美股變化不大。截至本港時間凌晨2時23分，道指報38,775點，升27點或0.07%；納指報17,646點，升310點或1.79%；標普500指數報5,431點，升56點或1.04%。