聯儲局議息｜摩通料9月啟動減息機會增　11月首減息仍屬基準預測

聯儲局宣布將聯邦基金利率利率維持於5.25至5.5厘，同時最新公布的點陣圖顯示，當局預期今年減息1次，幅度為0.25厘。摩通表示基線預測儲局仍是11月才開始減息。不過，周三（12日）公布的通脹數據和議息會議增加了9月首次減息的可能性。



該行首席美國經濟學家Michael Feroli表示，整體而言今年的點陣圖中值略有意外，但看法並沒有太大不同，繼續預測當局在11月份進行首次減息。不過卻有更傾向首次減息在9月，而不是12月的可能性。

他又表示，聯儲局主席鮑威爾關於CPI是否完全納入點陣圖考量的回答有點模糊，因此有觀點認為沒有完全計入。

點陣圖顯示，儲局官員均預期今年內會減息，有7名與會者預期今年底利率中位數為5.125厘，8名與會者預期今年底利率中位數為4.875厘，相當於減息1至兩次。

5月通脹數據低於市場預期

此外美國5月整體CPI按年升幅回落0.1個百分點至3.3%，低於市場預期的3.4%，按年無升幅，核心CPI方面，按年升幅回落0.2個百分點至3.4%，低於預期的3.5%，按月升幅為0.2%，低於預期的0.3%。