蘋果開發者大會2024︰創新科技與未來展望｜方保僑

2024年的蘋果開發者大會（WWDC）再度吸引了全球科技愛好者的目光。今年，蘋果不僅展示了一系列新產品和軟體更新，還揭示了其未來的技術發展方向。是次大會的產品焦點包括Vision Pro、VisionOS 2、iOS 18、AirPods的改進、watchOS 11、Apple Intelligence以及macOS Sequoia和iPadOS 18。

Vision Pro是蘋果去年中推出，首款進軍虛擬現實市場的重要產品，將於今年6月28日在中國(包括香港)上市。搭載全新的VisionOS 2，不僅提升了用戶的沉浸式體驗，還增加了更多應用和功能，致力改善用戶的娛樂和工作方式，將繼續吸引更多專業用戶，尤其是在遊戲和設計領域，進一步拓展蘋果在元宇宙的市場。

於WWDC上，蘋果亦宣布AirPods會有重大改進，除加強了與Siri的互動方式，更加入動態頭部追蹤的個人化空間音訊功能。這些技術提升不僅令AirPods更加智能，還進一步強化了其在無線耳機市場中的競爭力。至於watchOS 11則引入了一個全新的健康應用Vitals，集中顯示所有關鍵健康指標，不僅迎合現代人對健康管理的需求，還強化了Apple Watch作為健康追蹤器的定位，增強注重健康指標消費者的興趣。

蘋果亦宣布加強與Siri的互動方式，更加入動態頭部追蹤的個人化空間音訊功能。

蘋果首次推出的AI技術(Apple Intelligence)，顯示了其在人工智慧領域的新一頁。這次大革新，將深度學習應用於各種設備中，提升了用戶體驗的智能化水平，同時亦強調保護使用者私隱，將有助保持蘋果在高科技市場中的優勢。iOS 18帶來了全新的控制中心和更多主屏幕自定義選項，令用戶可更靈活地管理設備和應用程式。這些改進不僅提升了用戶體驗，還有助維持蘋果手機在市場上的競爭優勢，尤其是在面對Android作業系統的挑戰時。

macOS Sequoia則帶來了iPhone螢幕鏡像功能，進一步加強了蘋果生態系統的整合性。這項功能令跨設備操作更加流暢，提升了用戶的整體體驗。iPadOS 18的更新優化了多任務處理功能，進一步提升了iPad作為生產力工具的效能，預計將吸引更多專業用戶和創意工作者。

蘋果在是次開發者大會中展示的創新技術，將對其生態鏈及市場佔有率產生深遠影響。iOS 18、watchOS 11以及macOS Sequoia等系統更新，不僅強化了蘋果設備的互聯互通性，還提升了用戶的忠誠度，這些改進將助蘋果鞏固其在智能手機、智能手錶和電腦市場的領導地位，對抗來自其他對手的競爭壓力。更重要的是，Apple Intelligence的推出，展示了蘋果在人工智能領域的決心，在未來的科技競賽中亦扮演著重要的角色。隨著AI技術的進一步發展，蘋果有望在更多產品和技術中取得突破，進一步提升其市場佔有率，看看WWDC發佈會後蘋果股價回升，反映了市場信心回暖，不再在AI競賽中落後於大市。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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