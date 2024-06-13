周大福︰金價高企影響消費者購買意欲　料下半年旺季恢復增長

周大福珠寶（1929）2024財年純利按年增長近21%至64.99億元，惟今年4月、5月零售值跌20.2%，其中內地跌18.8%，香港、澳門及其他市場跌29%。

集團董事總經理黃紹基表示，4、5月外圍環境不明朗，黃金價格持續高企、波動性大，影響消費者購買黃金首飾的意欲。

不過，他指，對市道有信心，預計下半年旺季生意將會好轉，另外新推出的全福系列銷售情況亦優於同行。首席財務官鄭炳熙補充，待短期負面因素逐漸消退，料下半財年會恢復正增長。

黃紹基表示黃金價格持續高企、波動性大，影響消費者購買黃金首飾的意欲。﹙梁鵬威攝﹚

關閉深圳廠房為提高效益

對於集團近日關閉深圳廠房，黃紹基指出，屬於策略性調整，為提高效益，將部分產能轉移至順德廠房，並與深圳廠房員工協商安排，「大部分問題已經解決」，強調並非裁員。

門店擴張方面，他表示，集團門店網絡鋪設比較完善 ，在內地一、二線城市屬於「Top One」， 未來會聚焦三、四線城市，或關閉規模較小的門店，並開設大型門店取代，但不會為開店數目定立目標。

集團副主席鄭志雯表示，兩間全新形象門店將於稍後揭幕，其中位於香港中環的新形象門店將於2024年第三季度開幕；而設於上海的新店則是集團在中國內地的第一家旗艦店，預計於2025年開幕。