內地上月新增貸款9500億元人民幣 首5個月累計11.4萬億元人民幣
撰文：張偉倫
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人民銀行公布，今年首5個月新增貸款11.14萬億元（人民幣‧下同）。按此計算，5月新增貸款約9,500億元。
首5個月分部門看，住戶貸款增加8,891億元，其中，短期貸款增加293億元，中長期貸款增加8,598億元；企業單位貸款增加9.37萬億元，其中，短期貸款增加2.44萬億元，中長期貸款增加7.11萬億元，票據融資減少3,047億元；非銀行業金融機構貸款增加5,306億元。
5月底，廣義貨幣（M2）餘額301.85萬億元，按年增長7%。狹義貨幣（M1）餘額64.68萬億元，減少4.2%。流通中貨幣（M0）餘額11.71萬億元，增長11.7%。
首5個月人民幣存款增加9萬億元
首5個月人民幣存款增加9萬億元。其中，住戶存款增加7.13萬億元，非金融企業存款減少2.45萬億元。
首5個月，社會融資規模增量累計14.8萬億元，按年減少2.52萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.26萬億元，按年少增2.1萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加727億元，按年多增778億元。