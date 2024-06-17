騰訊獲東亞上調目標價至440元　另與金沙等列重點關注名單

騰訊（0700）獲東亞證券唱好，將目標價由395元上調至440元。



東亞證券於報告內指出，騰訊於線上遊戲業務料逐步重拾增長，經典IP移植遊戲《地下城與勇士：起源》於5月正式推出後，首兩周下載及流水量數據均高居於 iOS 排行榜首位，料於下半年帶來可觀收入；加上手頭亦儲備了多隻已獲發版號的重磅遊戲，例如《王者榮耀: 星之破曉》、《Need for Speed》手遊版、《One Piece: Project Fighter》等，預期將成為今年遊戲業務增長催化劑。

騰訊獲東亞證券上調目標價至440元。（資料圖片）

該行又指出騰訊旗下視頻號播放量及用戶時長持續高增長，加上與微信小程序於直播電商範疇形成協同效益，帶動內循環廣告發展；同時，混元 AI 大模型料可提升廣告定向能力及內容創作業務的變現效率，支撐集團廣告業務收入維持較高增長。

騰訊亦宣布今年股票回購金額目標為1,000億元，連同增派股息，預期2024年每股總收益率可達3.7%。此外，NTM P/E 為16.3 倍，仍低於過去10年平均值（25.6 倍）超過 1.5 個標準差，估值具上調空間。

14港股列重點關注名單

此外東亞證券除將騰訊列入重點關注名單外，亦將網易（9999）﹑ASMPT（0522）﹑聯想集團（0992）﹑國泰航空（0293）﹑金沙中國（1928）﹑安踏體育（2020）﹑中國移動（0941）﹑長江基建（1038）﹑昆侖能源（0135）﹑龍源電力（0916）﹑濰柴動力（2338）﹑港交所（0388）及中國平安（2318）。其中該行將金沙目標價由26.2元至22.3元，長建目標價降至50元，濰柴目標價降至17.6元。