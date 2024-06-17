金發局提5建議　促進香港資本市場效率及流動性

金發局發表報告《推動流動性與效率雙增長: 優化香港證券交易機制及市場運作》



金發局指出，憑藉其固有優勢，香港一直是世界領先的國際金融中心，亦是全球最活躍、最具活力的資本市場之一，成就矚目。其完善的基礎設施、高效的交易清算和結算系統以及深厚的市場流動性促進資本流動並驅使活躍交易。

李律仁指出，高效資本市場成功的要訣在於如何在投資者保障和緊貼市場發展之間的取得平衡。

金發局主席李律仁表示：「高效資本市場成功的要訣在於如何在投資者保障和緊貼市場發展之間的取得平衡。我們的市場基礎設施有能力促進國內外投資者的無縫交易，是奠定香港成功的基礎。為保持其作為股票交易中心和領先全球資本市場之一的地位，香港絕不能固步自封，必須不斷審視其交易機制的競爭力，以滿足不斷變化的市場需求，鞏固其全球和區域領導地位，從而繼續維持投資者對香港的信心以及吸引更多投資者。」

藉鑒各市場參與者面臨的挑戰，報告相應提出旨在提高香港資本市場效率和流動性的建議。政策建議包括(1) 更新證券借用交易的資格準則，刪除及簡化非實質性行政規定，並擴大豁免範圍，配合市場上普遍採用的真實融資交易；(2) 加強利用港股作為多元化金融交易的抵押品；(3) 為中介便利活動建立公平的競爭環境；(4) 提升證券經銷業務的重要地位以刺激香港市場交易活動，及就期權莊家的實際豁免要求提供清晰指引；及 (5) 為場外交易成交單據及轉讓文書提供電子化的印花稅繳付服務。