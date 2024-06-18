美股｜道指收市升188點　納指飆0.95%　 GameStop瀉逾12%

市場關注美國本周公布的零售數據，以及聯儲局官員相關發表言論，美股周一（17日）先跌後升，道指收市升188點。



道指收市報38,778.10點，升188.94點或0.49%；納指報17,857.02點，升168.14點或0.95%；標普500指數收報5,473.23點，升41.63點或0.77%。

迷因股GameStop股價暴跌12.11%，該公司當日公布發展方向，包括計劃縮減商店網絡，但增加高價值商品的種類。不過，會上未提及利潤及現金流等資料。

大型股蘋果（Apple）和微軟（Microsoft ）分別上漲1.97%和1.31%。

多隻晶片股也上漲，博通（Broadcom）升5.41%；台積電美股均上漲2.77%，美光科技（Micron Technology）獲券商上調目標價後漲4.58%。不過，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia回落0.66%。

有報道稱，軟件製造商Autodesk獲投資者Starboard Value購入5億美元股份，刺激股價上漲6.48%。

費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）17日表示，預計聯儲局今年只會減息一次。