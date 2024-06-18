港股反覆低收20點　成交淡靜僅多於900億元　內需消費股普遍下跌

美國股市於周一（17日）上揚，三大指數齊高收，其中道指升188點，反映科技股走勢的納指升166點。亞太區股市方面，日股於今日（18日）早段升290點，韓股升25點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及現貨金分別升0.46%及0.25%，紐約期油則輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均輕微回落。



【18:28】港股反覆低收

港股低收，恒指收市報17915點，跌20點，國指跌5點，報6368點，科指跌12點，報3697點，成交額為923億元。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升3.8%，報51.65元，瑞聲（2018）升2.5%，信利（0732）升4.4%，高偉電子（1415）升1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.1%，蔚來（9866）升0.1%，小鵬（9868）平收，報28.35元，比亞迪（1211）升不足0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.4%，安踏（2020）跌0.8%，潤啤（0291）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，報67.95元，友邦（1299）跌0.5%，港交所（0388）跌0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.2%，潤地（1109）跌0.9%，中海外（0688）跌2.5%。

【15:10】滬深股市高收

內地股市高收，上證收市報3030點，升14點，深成收市報9318點，升37點，創業板指數收市報1811點，升5點。

港股方面，恒指最新報17927點，跌9點。

【14:02】港股跌幅擴大至62點

港股最新報17873點，跌62點，國指跌18點，報6355點，科指跌22點，報3687點。

東方海外（0316）﹑中國宏橋（1378）及舜宇（2382）逆市升逾4%。

【12:29】港股半日跌33點

港股半日跌33點，中午收市報17903點，國指跌6點，報6366點，科指中午收市報3703點，跌5點，成交額為494.7億元。

手機設備股今早上揚，舜宇（2382）升4.5%，瑞聲科技（2018）升4.3%，信利（0732）升1.1%，高偉電子（1415）升0.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌不足0.1%，美團（3690）跌1%，小米（1810）平收，京東（9618）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）跌1%，港交所（0388）跌0.6%。

消費股方面，潤啤（0291）跌2.4%，海底撈（6862）跌2.4%，安踏（2020）跌1.3%。

【10:36】港股升47點

港股繼續拉鋸，恒指最新報17983點，升47點，國指升19點，報6393點，科指升18點，報3727點。

舜宇（2382）升5%，瑞聲（2018）升4.4%，比亞迪電子（0285）升1.4%，高偉電子（1415）升1.2%，信利（0732）跌1.1%。

【09:44】金礦股普遍下跌

金礦股再有集資消息，紫金（2899）宣布發行20億美元可換股債券，以及配股集資籌39億元，跌3.4%。招金（1818）最新報12.96元，跌0.9%，山東黃金（1787）跌0.4%。

港股最新報17938點，升2點。

【09:25】港股高開25點

恒指最新報17961點，高開25點，國指最新6381點，高開8點，科指最新報3718點，高開9點。

比亞迪（1211）再次遭到巴郡減持，最新報233元，低開0.2%。旗下比亞迪電子（0285）高開0.3%。

汽車股今早走勢個別，理想汽車（2015）低開1.3%，蔚來（9866）高開0.7%，小鵬（9868）高開0.2%，吉利（0175）平開。

消費股方面，萬洲（0288）高開1.1%，潤啤（0291）平開，安踏（2020）平開。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）平開，港交所（0388）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）平開，騰訊（0700）高開不足0.1%，小米（1810）高開0.3%，美團（3690）高開1%，京東（9618）低開0.4%。