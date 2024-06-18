Tesla收市飆逾5%　馬斯克料市值可破30萬億美元　足抵10間Nvidia

電動車龍頭企業特斯拉Tesla（美：TSLA）抖擻精神，美股收升5.3%，盤後仍微漲，現盤後報187.8美元。公司行政總裁馬斯克Elon Musk預計，市值有望飆升至30萬億美元，以周一收市市值計，相當於10間Nvidia或Apple。



近日傳出，上海已向Tesla發放道路測試牌照，其自動駕駛FSD技術可能正進行測試，特斯拉中國未有回應，不過此前有消息指，公司擬向內地官方註冊FSD軟件。



特斯拉行政總裁稱當達到大規模生產時，每年可從Optimus中獲得約1萬億美元的利潤。（資料圖片）

馬斯克料公司市值有望突破30萬億美元 相當於10間Nvidia或Apple

此外，公司行政總裁馬斯克Elon Musk上周在年度股東大會指，當達到大規模生產時，公司每年基本上可以從Optimus中獲得大約1萬億美元的利潤，而公司市值將有望飆升至30萬億美元。

若以美股「股王」英偉達Nvidia，周一收市市值3.2萬億美元計，依照馬斯克的預計，Tesla市值或將飆升至約10間Nvidia市值。蘋果Apple市值也約3.3萬億美元，同樣相當於10間蘋果的市值。而Tesla目前市值僅5978億美元，相當於馬斯克預計公司市值將漲約5倍。

馬斯克還稱，公司正規劃進入宏圖第四篇章（Master Plan Part 4），而根據第三篇章的內容，當時希望通過研發發電儲能方案，實現全球能源的可持續化。