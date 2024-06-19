孖展攻略｜日圓套息交易大法！基金平台上3招賺取高息差回報

日圓走勢持續走弱，儘管日本央行最近結束了多年來的負利率環境，不過當局對於貨幣政策的審慎推進，代表日圓的融資利率仍然處於相對較低的水平。想把握日圓的低融資利率？不妨透過證券商的孖展融資服務將戶口內所持有的證券及投資工具作為抵押品，以提高購買能力，並投資於日圓計價的基金，以槓桿效應擴大投資金額，賺取更高的投資回報。網上投資平台FSMOne（香港）推出了孖展融資服務，投資者想善用平台的日圓孖展融資服務，可從3個投資策略入手。

孖展融資日圓投資策略 #1：

借入低息日圓投資派息基金賺息差

投資方案一是借入低息日圓，並投資以日圓計價的每月派息基金以賺取息差及穩定收益。

開通FSMOne平台的孖展融資服務後，投資者可以賬戶中的投資工具作為抵押，並以1.95%的年化孖展利率借入日圓，將資金投資於每月派息的日圓計價基金賺取息差。從表一可見，目前FSMOne平台上一共有6隻每月派息類別的日圓計價基金。

以年度化股息率最高的安聯收益及增長基金 (H2-日元對沖) AMi 月類收息股份為例，扣除平台上提供的日圓孖展利率，投資者可賺取高達10.94%的息差（年度化股息率 - 日圓融資成本 = 賺取息差）。

FSMOne平台上6隻每月派息的日圓計價基金

孖展融資日圓投資策略 #2：

借入低息日圓投資日本股票基金

除了投資於每月派息的日圓計價基金，投資者亦可考慮投資於平台的日本股票基金，以資本增值為投資目標。

考慮到日本央行對貨幣政策正常化的謹慎態度、日本經濟增長的結構性轉變、當地企業改革政策的推動，以及巴菲特旗下的巴郡最近發日圓債集資等正面因素的推動，即使日本股票市場已經累積一定升幅，FSMOne認為日本股市仍然擁有多年的增長潛力。

因此，投資者亦可以透過平台的孖展融資服務，進行日圓利差交易以賺取息差。儘管此類日本股票基金一般都不會派息，不過由於日本股市過去幾年升幅強勁，基金的回報表現能夠覆蓋日圓的融資利率。

FSMOne平台上7隻日圓計價的日股基金（過去5年表現）

根據上表FSMOne平台上以日圓計價的日本股票基金，受惠日本股市近年的升幅， 6隻日股基金在過去兩年獲得相當不俗的回報，其中貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 (日元) A2 累算的兩年累計回報更超過三成。由此可見，只要投資者懂得篩選優質的股票基金，這種低成本融資操作可為投資者賺取額外的潛在收益。

孖展融資日圓投資策略 #3：

借入低息日圓投資具增長潛力基金

最後，除了上述所描述的兩種投資策略，FSMOne平台上現時亦有一隻以日圓計價的人工智能主題股票基金 - 安聯環球人工智能股票基金 (H2-日元對沖) AT 類累積股份。

儘管人工智能（AI）相關領域在近年已經累積了不少漲幅，但市場仍對人工智能和半導體應用前景保持樂觀情緒。加上最近大型科技和半導體企業所公布的業績表現大致優於市場預期，相信人工智能將能夠推動科技企業的銷售增長並實現利潤率擴張。其中，美國半導體龍頭企業英偉達（Nvidia）便是一個例子，自年初至今其股價已經累計約153%的升幅（截至2024年6月12日）。

除了日本相關基金外，FSMOne平台上仍有其他基金選擇！FSMOne現已推出最新年度精選基金報告，從平台上多達560隻基金當中，篩選了各大領域及板塊上的優質基金，以便投資者從中作出明智的投資選擇。

投資者須注意的是，在選擇基金時，細讀基金便覽、基金説明書及其中期／年度報告十分重要。投資者亦可點擊基金連結以了解更多相關風險披露聲明。過往表現未必可作為基金日後表現的指引，投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金說明書，以了解包括風險因素等詳細資料。

孖展融資的主要風險

此外，投資者還要注意一點，儘管孖展交易可以利用槓桿效應擴大投資規模並提高投資回報，但如果所投資的工具出現虧損，投資者的損失也會同時加大，虧損甚至可能會超過您的抵押品的價值。使用孖展投資前，必須先充分了解其操作機制，並根據自身的投資目標、風險承受能力和財務狀況，判斷是否適合進行孖展投資。

由於孖展利率可能會隨着市場的變化而有所調整，平台上所提供的日圓孖展利率有上升的風險，這因素將有機會令投資者的融資成本有所增加。

在進行孖展交易時，表示投資者將賬戶內的證券持倉按照一定的比例抵押，以借入更多的資金來買入相關投資產品。有關借貸比率 （Margin Ratio）視乎投資產品的質素及投資風險而有所不同，詳情請參閱FSMOne 網站。

以上僅列出孖展融資相關的主要風險，因此以上所列不應被視作孖展融資的全部風險。

（資料由客戶提供）