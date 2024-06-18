中糧包裝私有化殺出程咬金　民企收購國企聽說過嗎？｜刁佬

近年國來收緊流動性，即係企業向銀行借貸越嚟越困難，所以好多時都聽到國進民退，喺資金短缺時，國家一聲增資擴股，為求有啖水吊住條命，民企無不俯首稱臣。喺經濟下行周期，民企很難與國企競爭，國企管理上有清晰的制度。資金信用方面亦非一般民企所能競爭。不過我國地大脈搏，凡事總有例外，接下來的真實個案，顛覆了常識。

2023年6月2日中糧集團宣佈擬出售中糧包裝(906)股份，兩個月後即8月17日，中糧集團宣佈將所持股份全部轉讓給國企中國寶武，觸發全面要約收購中糧包裝，每股港幣6.87元，並打算將中糧包裝私有化。由一所國企通過全面收購，並且要私有化另一所香港嘗試的H股國企，根據過往刁佬經驗，呢個交易淨係蓋章冇一百都要幾十個。相信事前已經做咗大量工作，否則國有資產嘅審批走六至九個月流程十分平常。

國企說一，市場少有人敢說二，不過持有中糧包裝24.4%，第二大股東奧瑞金(2701.SZ)就係呢個關頭鋌身而出截胡，同國企爭刁，進行自願性全面收購，出價當然要更高，比之前收購價6.87提高5%，達到港幣每股7.21元。由此可見民企的靈活性在資本市場關鍵時刻產生重要作用。不過由於奧瑞金向中糧提出新一輪的全面收購，引致原有的收購方變更，作為國有資產，中糧在程序上需要再獲得國資委批准，才可成事，好事多磨等了半年，終於在上星期獲批。

深圳上市的奧瑞金可能在香港資本市場中較為陌生，原來佢嘅經營收入已經達到百億級，係國內易拉罐一哥，而中糧包裝作為國企亦唔失禮，在易拉罐市場中排行第二。雖然在資本市場中同行併購十分普遍，但今時今日經濟下行周期之中，國企被民企用現金Full paid收購實屬難得。

奥瑞金在收購前，已持有中糧包裝24.4%的股權，不單是第二大股東，更是易拉管的龍頭，收購目的亦非常純粹，明顯為了提高市佔率。根據中國包裝聯合會金屬容器委員會估計，2022年中國金屬包裝產業為1,190億罐的總產量。奧瑞金2022年年報顯示，去年公司金屬包裝產銷量均超過了175億罐，換言之2022年奧瑞金已佔易拉罐市場的14%左右。

兩大龍頭合併，不單國資委同意國企被民企收購那麼簡單，更通過了反壟斷審查，沒有人知道究竟這兩間公司的市佔率是多少。不過中糧包裝排名第二市場佔有率應該少於奧瑞金，所以第一二名合併後市場佔有率應該不超過30%，而且不構成反壟斷，可見易拉罐市場競爭激烈，市場佔有率極分散。

奧瑞金以每股7.21元，斥資55.24億人民幣收購中糧包裝，即中糧包裝的市值約80億元。去年中糧包裝的純利為4.75億元，收購價的市盈率為16.89倍，喺今時今日嘅中港股市嚟講屬中等偏貴的估值。

易拉罐係一次性消耗嘅消費品，消耗量龐大兼重複性，刁佬亦都因為這宗收購才注意到香港有這類公司。中糧包裝的客戶來頭不小，包括：百威英博、青島啤酒、可口可樂、加多寶、蒙牛、伊利等，這間公司細水長流收入穩定，已進入刁佬愛股名單中，日後可多加留意。

中糧包裝2009年上市8元起步，最高升至10元左右，計及每年4%股息率，摸頂買入的朋友如果想套現回本，可以憑今次全面收購打個和，係今日嘅股市嚟講算係理想結局。以前國企少有放盤出售，刁佬樂見國有資產市場化並成為可買賣的生意。始終國有企業架構龐大，對市場的靈敏度略遜於民企。市場一直傳言國內的流動性將會逐漸放鬆，相信得到資金的潤澤，市場將會有更多的收購展開。

奥瑞金通過今次收購交易，分別由兩所子公司向浦發银行北京分行及香港分行，申請咗人民幣40億及70億元銀行授信。可見彈藥充沛，而且三軍未動糧草已行。刁佬唔相信中糧作為一個國企會為咗5%嘅溢價去放棄與原有國企的合作，相信這一次交易是中國收購合併的風向標，希望奧瑞金作為槓桿收購 Leverage Buy out 的先頭部隊，可以展示中國民企的活力，為日後民企弟兄做好榜樣。

成個中環已經好耐冇大刁，一眾刁神都喺度咬實牙關等北水，刁佬𧫴代表香港的資本市場熱烈歡迎各位國內老闆！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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