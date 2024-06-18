打風不停市｜港交所9‧23起實施　金發局稱助鞏固港金融中心地位

政府今早宣布港交所（0388）會由今年9月23日起，實施證券市場在惡劣天氣下不停市維持運作。金發局對政府宣布有關安排表示支持，因為可以確保證券及衍生工具在不同天氣情況下繼續交易，又認為此平衡模式，可以相關安排既考慮實際操作及市場機會。金發局又指出今次安排可鼓勵業界善用科技，以鞏固香港作為國際金融中心地位。



李律仁。（資料圖片）

金發局主席李律仁指出，有關建議顯示出一個實務方案，以維持市場穩定及具韌性。透過擁抱科技進步，以及提升市場基建，確保香港可以維持在環球金融中心的地位。

投資基金公會指業界引頸以待

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，基金管理行業對有關安排引頸以待，惟強調有關安排只屬落追後，因為上海﹑深圳﹑紐約﹑倫敦﹑巴黎﹑阿姆斯特丹﹑日本及新加坡等市場，在惡劣天氣下仍維持運作，認為落實有關安排後可提高香港股票市場競爭力，並且對鞏固香港國際金融中心地位有正面影響。

她亦指出港股市場投資者日益多元，需要在交易日作全球資產配置，所以無縫結連及確定性是相當要，亦指出新安排有助實現價格發現及減少套利。

電子化愈來愈普及和成熟

黃王慈明指出隨著交易模式電子化愈來愈普及和成熟，工作安排愈趨靈活，加上政府已表示將向中小型券商提供支持，相信整個市場已經為落實此安排做好準備。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，措施有助提升香港股票市場的競爭力。（恒指公司提供）

恒指公司全力支持有關安排

恒指公司全力支持港交所有關今年9月23日起在證券及衍生產品市場實施惡劣天氣交易的最新安排。恒指公司將確保所有相關的系統設施及運作安排工作準備就緒，務求令其指數計算及實時指數數據服務在相關惡劣天氣下仍能維持正常運作。

恒指公司行政總裁巫婉雯表示：「這項惡劣天氣交易安排符合香港有關促進股票市場發展的相關政策，讓國際、內地及本地投資者即使在惡劣天氣狀況下亦能如常在香港股票市場交易以管理其投資組合，有助提升香港股票市場的競爭力。這項優化機制亦將為金融市場注入活力，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。」