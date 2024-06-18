打風不停市｜港交所籲利用遙距工作模式　強調人身安全屬重要考慮

港交所（0388）宣布，已落實證券及衍生產品市場在惡劣天氣下交易的營運模式及安排，待監管機構批准後將於2024年9月23日起實施惡劣天氣交易。



香港交易所今天（18日）刊發香港證券及衍生產品市場維持惡劣天氣下交易的諮詢總結。在諮詢期內，香港交易所共收到133份來自不同市場參與者的回應意見，有關在香港推行惡劣天氣交易的建議獲廣泛支持。

籲利用遙距工作模式

香港交易所將落實諮詢的建議，證券及衍生產品市場在惡劣天氣情況下，將維持交易、交易後及上市等運作，滬深港通、衍生產品假期交易和收市後交易時段亦如常運作。

為確保安全，香港交易所強烈建議市場參與者在惡劣天氣交易日下使用遙距工作模式，及提供網上服務，而各實體營業點亦不應向公眾提供服務。香港交易所將就市場營運安排稍作調整，以確保在沒有實體營業點下，市場仍能繼續平穩有序運作。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「香港市場將在惡劣天氣下開市及維持運作 – 這將是確保我們在任何天氣下都能夠於交易時間內為區域及國際投資者提供服務的關鍵舉措。落實惡劣天氣交易的安排正是香港交易所一直致力發展市場及提升香港作為國際金融中心的重要承諾。」

人身安全為重要考慮

陳翊庭續說：「人身安全仍是我們的重要考慮：在遙距工作安排、網上銀行及證券服務的支援下，我們能夠確保市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。香港交易所感謝香港特區政府、金融市場監管機構、市場參與者及其他持份者對落實惡劣天氣交易的堅實支持和寶貴意見，我們期望與整個金融市場繼續合作，確保香港市場在惡劣天氣期間維持安全、穩健及可靠的運作。」

香港銀行公會及香港銀行同業結算有限公司已確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務，例如結算所的指定銀行和交收銀行的電子轉帳服務均會如常運作，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。

提供特別安排至今年底

為讓中小型證券商有更充足的準備時間，香港交易所會為有需要協助及合資格的市場參與者提供特別安排，例如替他們暫時履行在惡劣天氣交易日的支付按金或交收責任。有關參與者在惡劣天氣交易日將受一定的交易限制，並須於惡劣天氣訊號取消後補回未完成的按金支付或交收程序。上述安排將由實施惡劣天氣交易起生效至2024年底。有關安排及申請的詳情將適時另行公布。香港交易所同時會為有關參與者提供適切支援及跟進，以確保他們日後能為惡劣天氣下交易準備就緒。

香港交易所也確認，在惡劣天氣期間，其交易、結算及交收和市場數據系統將均可通過線上遙距接入。香港交易所已經多次優化其基礎設施和運作方式，減少了市場參與者去辦公室接入系統的必要性，並會於實施惡劣天氣交易前安排市場測試，以確認市場參與者及其他業界持份者準備就緒。投資者應向其經紀商及銀行了解在惡劣天氣下的服務安排。

在諮詢香港特區政府後，香港交易所向市場參與者及其僱員就惡劣天氣下的工作安排建議實務指引，同時亦在諮詢總結就多項有關惡劣天氣交易日的上市、交易、結算及交收安排作出澄清。

在香港特區政府的支持下，香港交易所與證券及期貨事務監察委員會及香港金融管理局，於2023年成立惡劣天氣交易專責小組（專責小組），就惡劣天氣下維持交易徵求業界意見並就相關安排展開討論。該專責小組由廣泛的持份者組成，其中包括金融機構和市場參與者，他們為設計惡劣天氣下的運營模式提供了重要意見。