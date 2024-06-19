國家隊出手買港股　恒指全日升514點重上萬八關　聯想彈近一成

美國最新經濟數據好壞參半，美股好淡爭持，標指盤中破頂，收市亦創歷史新高，是今年以來第31個紀錄新高；納指曾倒跌0.34%，最終反覆靠穩並輕微創新高。



【16：10】恒指升514點

恒指升514點，收報18430點，成交1127.6億元。科指升3.7%，報3832點。

嗶哩嗶哩 （9626） 升近19%，小米 （1810） 升逾6%，美團 （3690） 升逾5%，騰訊 （0700） 升逾3%，阿里巴巴 （9988） 升近3%，聯想（0992）升逾9%。

國壽（2628）升逾4%，人保（1339）升逾1%，中國平安（2318）升近4%。

【15：26】恒指升485點

國新投資認購「港股通央企紅利ETF」首發份額，恒指最新升485點，報18401點；科指升3.34%，報3820點。

嗶哩嗶哩 （9626） 升近19%，小米 （1810） 升近6%，美團 （3690） 升近6%，騰訊 （0700） 升逾3%，阿里巴巴 （9988） 升近3%。

【14：20】恒指升476點

恒指升476點，報18391點。科指升3.1%；國指同揚3.1%。

藍籌股方面，聯想（0992）續領漲，升7.2%，小米（1810）升6.2％，小米（3690）5.3%。

【13：12】恒指午後升347點

恒指午後升347點，報18263點。科指升近2%，報3769點。

聯想（0992）升近7%，小米（1810）升逾4%，商湯（0020）升逾5%。

國壽（2628）升逾2%，人保（1339）升0.74%，中國平安（2318）升近3%。

【12：00】恒指半日升348點

恒指半日升348點，報18264點，成交555.7億元，科指升近2%，報3769點。

阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%，嗶哩嗶哩 （9626） 升12%，聯想 （0992） 、商湯 （0020） 升逾6%。

中資金融股造好，工行 （1398）、農行 （1288）升逾2%，中行 （3988）升近3%，建行 （0939） 、國壽 （2628） 升3%。

【10：27】恒指升284點

恒指升284點，報18199點。科指升1.33%，報3746點。

中資金融股向上，四大內銀中，建行 （0939） 、工行 （1398）、中行 （3988） 、農行 （1288） 升逾2%。

嗶哩嗶哩 （9626）升超一成，報134元。

【09：20】恒指高開140點

恒指高開140點，開報18056點，成交14.3億元，科指升1.1%，報3736點。

阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 升5%。