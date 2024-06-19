證監會去年完成175宗調查　刑事檢控24宗　雷添良：堅守廉潔承諾

證監會今天（19日）發表新一份《2023-24年報》，當中在過去一年，證監會展開183宗調查，較前一年度多出48宗；另外亦完成了175宗調查個案，遭刑事檢控的個案達24宗。



證監會指出，在一宗具標誌性的案件中，繼證監會就該組織極為嚴密的操縱市場案件進行調查後，涉案的數名人士於5月，在高等法院陪審團審訊中被裁定罪名成立。這亦是首次有《證券及期貨條例》下的罪行在原訟法庭進行審訊的刑事檢控。

此外，經過證監會的調查後，針對一個大型「唱高散貨」集團的兩名懷疑骨幹成員的案件被移交區域法院審理，成為首宗在區域法院展開刑事檢控程序的「唱高散貨」案件。

雷添良表示堅守承諾，確保市場的廉潔穩健和韌力。（李澤彤攝）

證監會主席雷添良表示，憑藉過去多年來取得的成果和寶貴經驗，證監會將有力引領香港資本市場的發展。為達致這個目標，將一直堅守承諾，確保市場的廉潔穩健和韌力，以應對香港、亞洲及全球出現的種種新趨勢和新挑戰。

另外，證監會行政總裁梁鳳儀女士亦稱，為了維持世界級監管機構的地位，證監會必須保持靈活和審慎的監管，在保障投資者的同時，把握可持續發展及科技進步所帶來的新機遇，藉以加強守護和發展市場方面的雙重角色。