國泰航空5月載客增18%　乘客運載率80.3%

國泰航空(0293)公布5月客貨運營運數據，今年首5個月，國泰航空連同香港快運的載客量突破1,000萬人次，合共載客1,120萬。

國泰5月載客167.85萬人次，按年增加18.4%。月內收入乘客千米數按年上升20.8%。乘客運載率下跌4.8個百分點至80.3%，而可用座位千米數則按年增加28%。今年首5個月，載客882.19萬人次，按年增加40.7%，可用座位千米上升45.7%，而收入乘客千米數則上升37.5%。

國泰於5月運載12.11萬公噸貨物，按年增加10.2%。月內貨物收入噸千米數按年上升3.8%，運載率下跌2.1個百分點至59.4%，而可用貨物噸千米數則按年增加7.5%。今年首5個月，載貨量59.49萬公噸，按年增加10.2%，可用貨物噸千米數增加11.8%，而貨物收入噸千米數則上升4.4%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，5月的客運需求一如預期，相較前幾個月稍為回順，尤其是短途航線。由於香港月內沒有長周末假期，對比4月多個假期帶動強勁的休閒旅遊需求，5月的載客量按月減少4%，但仍較去年同期上升18%。

劉凱詩又稱，儘管來自香港的休閒旅遊需求減少，但受惠於東南亞各國的學校假期，來自該些國家的客運需求增加。此外，留學生從北美洲返港及內地的需求尤為殷切，促進了長途航線的需求，帶動美國及加拿大航線的載客率達到90%。商務出行需求持續穩健，當中從香港往返內地、北美洲及英國多條航線更錄得強勁客運需求。

客運方面，國泰表示，已按計劃於第二季恢復至疫情前客運航班的80%，達成集團在重建路上另一重要里程碑。隨着繼續為顧客增加更多航班和目的地，將如期在2025年第一季達到百分之一百的水平。

目前，國泰的客運航班飛往全球 80 多個目的地。來年，隨著陸續開通更多目的地，航點數量將增加至 90 個，包括於2024 年 10 月 28日啟航的利雅得航線。

國泰預計，貨運需求將保持強勁，與今年首5個月的情況相同。由香港和內地出口的市場需求依然樂觀，將繼續靈活調配貨機運力，以滿足顧客的需求。