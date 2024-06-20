恒指跌95點　海底撈挫近6%　三桶油逆市造好

美國周三「六月節」假期，美股休市。另外，多位聯儲局官員周二強調減息前需要看到更多通脹放緩的訊號，重申不急於減息。



【16：28】恒指跌近百點

港股昨日大升後今日回吐。恒指收報18335點，跌95點或跌0.52%；國指報6556點，跌31點或0.48%；科指報3767點，跌64點或1.68%。大市成交額1,036億元。

海底撈﹙6862﹚、龍湖﹙0960﹚、中生製藥﹙1177﹚跌幅最為顯著，分別挫5.88%、5.32%及5.28%。

重磅科技股方面，阿里巴巴、騰訊控股、美團分別挫1.07%、0.36%及1.26%。

逆市下，石油股造好，中海油﹙0883﹚、中石油﹙0883﹚及中石化﹙0386﹚分別升3.52%、2.36%及1.85%。

【14：28】恒指跌118點

恒生指數跌118點，報18311點。科指跌1.84%，報3761點。

維他奶 （0345） 績後跌近2%，報6.46元。莎莎 （0178）績後抽升逾5%，報0.8元。

長久股份 （6959） 跌近七成，報31.9元。三桶油逆市升2%至3%。

海底撈（6862）跌近7%，報15.22元。

【13：17】恒指午後跌85點

恒生指數午後跌85點，報18345點。科指跌1.51%，報3774點。

莎莎 （0178） 中午業績公布後一度抽升逾6%，高見0.81元，現仍升近4%，報0.79元。

特海國際（9658）首季盈轉虧，股價今早受壓，一度低見11.7元，曾瀉7.3%，新造12.22元，仍挫3%。

【12：00】恒指半日跌88點

恒生指數半日跌88點，報18341點，成交552億元。科指跌1.35%，報3780點。

ATM跌0.3%至逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 跌逾4%，快手 （1024） 跌5%。

三桶油逆市升，中海油 （0883） 升近3%破頂，報23.35元。中石油（0857）升逾2%，中石化升近2%。

芯片股造好，中芯國際 （0981） 升近4%。是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.13%，收報15.32元，是跌幅最大的藍籌。

泛海集團（0129）擬溢價約52.78%私有化泛海酒店（0292），泛海酒店升三成，報0.094元。

【10：24】恒指升27點

恒指升27點，開報18457點。科指跌0.66%，報3807點。

三桶油續造好，中石油 （0857） 升逾3%，中海油 （0883） 升近3%，中石化 （0386） 升近3%。

快手 （1024） 跌近5%，跌穿50元，報49.8元。

冠忠巴士 （0306） 發盈喜，股價逆市升近5%，報1.71元。

【09：20】恒指高開23點

恒指高開23點，開報18453點，成交14億元，科指升0.2%，報3838點。

友邦 （1299） 升1%，蔚來（9866）升1%，ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌0.3%，騰訊 （0700） 升0.8%，美團 （3690） 升0.5%。