友邦擴展財務策劃顧問營運據點　成AIRSIDE最大租戶加速人才招募

友邦香港宣佈成為南豐集團旗下最新甲級商廈 – 啟德 AIRSIDE 的最大租戶，進駐其高樓層辦公室，作為友邦香港財務策劃顧問團隊及「友邦精英學院」的營運及培訓據點，致力為其超過 17,000 人的優秀財務策劃顧問提供更優質的工作環境及培訓資源，並加速人才招募，致力培育業界精英。



AIRSIDE 由享譽國際的建築和設計公司傾力打造，是啟德區最高的建築物。友邦香港全新四層辦公室位於 AIRSIDE 大樓高層，背靠獅子山，面向維港美景，而且交通便捷，連接啟德港鐵站，附近並設有多條公共巴士及跨境巴士線，方便財務策劃顧問及客戶的往來。近 15 萬平方呎的空間，將設有多個訓練室及演講廳。

友邦香港全新四層辦公室位於 AIRSIDE 大樓高層，背靠獅子山，面向維港美景，而且交通便捷，毗鄰啟德港鐵站，附近並設有多條公共巴士及跨境巴士線，方便財務策劃顧問及客戶的往來。

在環境、社會和管治（ESG）方面，AIRSIDE 與友邦香港的追求不謀而合。AIRSIDE 擁有多項符合國際標準的先進環保設施，包括全港首個智能廢物分類管理系統、智能泊單車系統，及成為香港首個獲得業界七大綠色建築證書及認證的大廈。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「保險業是以人為本的行業。我們一向重視投放資源栽培財務策劃顧問，不斷提升他們的專業，並堅持『以客戶為中心』的理念，讓客戶可獲得真正切合他們理財及健康需要的方案，和貼心的服務。是次進駐啟德，不但讓我們的前線進駐集地利、環保及創新於一身的全新甲級商廈，更讓我們的營運據點覆蓋更全面，涵蓋港九多個核心地段，包括鰂魚涌、銅鑼灣、中環、尖沙咀、觀塘等。我們希望友邦香港的精英前線團隊在更完善配套的工作環境，和豐富培訓資源下，提升他們的工作效能，全力支持他們幫助客戶實踐『健康長久好生活』。」

(資料及相片由客戶提供)