港股全日跌不足1點、重上萬八關　內銀上揚　華置升近6%

美國股市上周個別發展。本周焦點將是美國通脹數據，周五公布的美國5月個人消費支出(PCE)價格指數，因為撇除食品及能源後的核心PCE被聯儲局視為通脹指標。



【16：10】恒生指數偏軟

恒指微跌不足1點，收報18027點，18000點失而復得，成交965億元，科指跌0.7%，報3677點。

阿里巴巴（9988）升0.07%，騰訊（0700）跌0.26%，美團（3690）跌近1%。華置（0127）升近6%。

內銀靠穩，建行 （0939） 、工行 （1398） 、中行 （3988） 分別升0.4%至1.2%。

【14：44】恒生指數跌158點

恒生指數跌158點，報17870點。科指跌1.95%，報3629點。

華置 （0127） 升近7%，報1.25元。「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻旗下華人置業持股出現倉位變動，為2021年私有化失敗後首有異動。

中央結算系統（CCASS）數據顯示，上周三（19日）有2.31億股或12.1%華人置業股份存入CCASS，並存放在法巴，以當日收市價1.14元計，市值約2.63億元。

極兔速遞 （1519） 挫12%，報7.33元。

【13：14】恒生指數午後跌135點

恒生指數午後跌135點，報17891點。科指跌1.42%，報3648點。

中芯國際 （0981） 跌逾2%，華虹半導體 （1347） 跌4%，晶門半導體 （2878） 跌逾4%。

瑞風新能源（0527） 自1月底停牌近5個月後公布，向河北省國資公司河北高速公路開發、劉央旗下的Atlantis配股集資。該股現升逾12%，報0.28元。

【12：00】恒生指數半日跌183點

恒生指數半日跌183點，報17844點，成交533億元。科指跌1.8%，報3636點。ATM跌1至2%。

保誠 （2378） 升幅擴至半成，高見73.3元。海底撈 （6862） 跌近4%破底。

【10：42】恒指跌近200點

恒指跌178點，開報17849點。科指跌1.52%，報3645點。美團（3690）跌逾2%，騰訊（0700）跌逾1%，阿里巴巴（9988）跌近1%。

橙天嘉禾 （1132） 復牌，最新升近三成報0.069元。橙天嘉和公布以最高約14.3億新台幣出售全部所持威秀影城約35.7%股權予網銀國際，料收益約2.7億元。

保誠 （2378） 逆市升近5%，報73.05元。該公司日前宣佈開展20億美元股份回購。

美的置業 （3990） 早段爆升七成，現報6.39元。

【09：22】恒指低開122點

恒指低開122點，開報17906點，成交39億元。科指跌0.8%，報3671點。

美團 （3690） 跌2%，阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 跌1%，嗶哩嗶哩（9626）逆市升近3%。