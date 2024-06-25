瑞銀向北京國資出售瑞信證券中國36%股權　涉資6.5億人幣

瑞銀與方正證券宣佈，已與北京市國有資產經營有限責任公司（北京國資公司），就出售瑞信證券共85.01%股權達成三方協定。該交易包括瑞士銀行（UBS AG）向北京國資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權，對價為9,135萬美元（人民幣6.505億元），以及方正證券向北京國資公司出售其所持有的瑞信證券49%股權，對價為1.24億美元人民幣8.85億元）。



瑞銀將降至14.99%

交易經過了全面的競購流程，交易完成尚需獲得必要的監管批准並滿足慣常的交割條件。交易完成後，瑞銀在瑞信證券（中國）的持股將降至14.99%，北京國資公司則持有85.01%股權。

瑞銀首席執行官安思傑（Sergio P. Ermotti）表示，中國是瑞銀的重要市場。收購瑞士信貸後，在華的佈局得以進一步擴大。但是，由於兩家公司在中國境內均擁有含多個法人實體的業務平臺，需要遵守監管機構對此的相應要求。過去近20年，瑞銀與北京國資公司緊密合作，一同發展在華業務。因而，向這一重要的長期合作夥伴出售瑞銀持有的瑞信證券36.01%股權是最優方案。瑞銀在中國內地展業已有35年的時間，並將持續在這一重要市場擴展業務。