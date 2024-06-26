華僑銀行持續拓展高端個人客戶群　目標5年內晉身本港十大銀行

銀行個人客戶對高端理財服務需求殷切，希望實現資產多元化配置。總部設於新加坡的華僑銀行香港持續拓展宏富理財業務，憑藉財富管理方面的良好聲譽和實力，以及跨地域的團隊，華僑銀行香港將持續服務大中華區的境內和離岸客戶。華僑銀行香港去年宏富理財客戶數目按年增長47%，佔整體客戶比例由前年的13%增加至18%；資產管理規模（AUM）方面，按年增長近30%，佔整體AUM比例由前年的72%增加至81%，並預計今年仍能保持雙位數增長趨勢。晉身成為華僑銀行宏富理財客戶資格為維持100萬元存款及投資。華僑銀行集團有信心於2025年前實現30億坡元（折合約173.76億港元）額外收入，希望華僑銀行香港在未來5年晉身本港十大銀行，收入雙位數增長，私銀新加坡銀行香港業務，未來三年爭取資產管理規模（AUM）升50%。



為爭取更多客戶和提供更佳服務，其中涉及大量系統升級工作，華僑銀行計劃於2023年至2026年投資15億元於大中華區的科技及設施上，當中科技投入佔10億元，將用於持續現代化大中華區的科技平台、渠道、產品和設施，標準化全套系統，及提升營運效益。

另外，華僑銀行在2022年已開始向香港高端客戶提供遙距在新加坡銀行開戶的服務，去年起該服務轉向數碼化，香港遙距開新加坡賬戶數目按年增逾10倍。 數碼化方式亦可提升服務效率，華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強表示，增長反映客戶對資產多元化的需求，預計今年在較大基數的情況下，香港遙距開新加坡賬戶仍能夠錄得20%至30%的增長。去年計劃將客戶關係經理數目至2025年翻一倍，目前預計明年初便能夠達標。

在企業層面方面，大中華地區企業現在視東盟為未來三年銷售業務首選之地以實現多元化發展。華僑銀行在新加坡、馬來西亞和印尼擁有強大的網絡，為了滿足進軍東盟的大中華區企業客戶的需求，華僑銀行在這些地區以及越南和泰國設立了大中華區業務辦事處，配備了精通中文並與大中華區企業客戶有合作經驗的客戶關係經理，他們對客戶的文化和需求有著深入的了解。通過「集團一體」，來自不同地區的團隊可以無縫協作，共同滿足客戶的需求。

華僑銀行環球個人銀行業務總裁郭斯強表示，增長反映客戶對資產多元化的需求，預計今年在較大基數的情況下，香港遙距開新加坡賬戶仍能夠錄得20%至30%的增長。

左起︰新加坡銀行私人銀行總監(大中華區 )及香港分行行政總裁陳偉名、華僑銀行集團行政總裁黃碧娟及大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克，在5月的一場媒體發佈會上分享華僑銀行集團在大中華區的業務進展和計劃。

(資料及相片由客戶提供)