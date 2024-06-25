恒指公司︰亞太區12個股市中　港股預期市盈率最低

恒生指數公司發表網誌指，在亞太區12個股市之中，彭博數據顯示香港股市預期市盈率最低，僅達9.3倍，意味著收益率最高，達10.7%。

2024年年初至今，亞太股市的回報率介乎-7.7%至+29.7%，中位數為3.8%。截至6月21日，根據彭博數據顯示，香港股市（以恒生綜合指數為代表）的預期市盈率為9.3 倍（圖 2），估值不高，股市收益率為10.7%，居亞太市場首位。

另外，年初以來香港市場的「債券股票收益比率」﹙BEER﹚一直介乎0.3倍至0.4倍之間波動（即2015年1月至2024年6月21日期間平均值的+1SD 至+2SD範圍內），低於 1.0 倍，意味著理論上香港股市被低估。

同樣地，恒指公司比較亞太區12個市場的股票和債券收益率，得出的各 BEER 數值都表明這些市場的股市估值不貴（相對於其債券收益率），但印度股市除外。亞太區 12 個市場的 BEER 中位數和簡單平均值分別為 0.4 倍和 0.6 倍。

值得注意的是，美國利率一直是股市的重要驅動因素，其預期的變動能引發股市波動。自2022年3月起美聯儲加息以來，美股收益率和債券收益率一直逐漸趨同。2024年初至今（截至2024年6月21日），美國的 BEER 平均達至 0.9 倍（2023 年平均為 0.8 倍）。截至 2024 年 6 月 21 日，美國的 BEER 已升至 1.0 倍（圖 8），高於其長期平均值（2015 年 1 月至 2024 年 6 月 21 日期間）+2SD，這表明美國股市目前的估值可能被高估。