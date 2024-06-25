本港5月出口升14.8%　貨值達3759億

政府統計處公布，繼4月出口錄得11.9%升幅後，5月份商品整體出口貨值為3,759億元，按年升14.8%。同時，繼4月進口錄得3.7%升幅後，5月份商品進口貨值為3,881億元，按年升9.6%。

5月份錄得有形貿易逆差121億元，相等於商品進口貨值的3.1%。

5月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升18.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞升50.2%、越南升31.5%、內地升23.6%、泰國升23.4%和菲律賓升18.9%。另一方面，輸往印度則錄16.1%跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升26.6%。另一方面，輸往瑞士跌25.7%和荷蘭跌13.3%。

今年首5個月，商品整體出口貨值按年升12.5%。同時，商品進口貨值上升7.4%。今年首5個月錄得有形貿易逆差1,052億元，相等於商品進口貨值的5.5%。

政府發言人表示，輸往內地及美國的出口進一步顯著上升，輸往歐盟的出口轉升。輸往許多其他主要亞洲市場的出口亦見增長。若外部需求維持向好，香港的出口表現應會保持正面，儘管地緣政治緊張局勢會繼續帶來不確定性。政府會密切留意情況。