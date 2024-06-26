美股｜道指收市跌299點　Nvidia反彈逾6.7%　納指漲1.26%

美股周二（6月25日）個別發展，道指由零售股承壓而下滑，收市跌299點；納指則受AI晶片龍頭Nvidia帶動上揚，至收市升1.26%。Nvidia在連跌三個交易日後反彈，一度升逾5%，至收市升6.76%，每股收報126.09美元。



道指收市報39,112.16點，跌299.05點或0.76%；納指報17,717.65點，升220.84點或1.26%；標普500指數收報5,469.30點，升21.43點或0.39%。

包括Alphabet和Meta Platforms在內，多隻大型科技股上揚，Alphabet升2.68%、Meta Platforms漲2.30%、Microsoft升0.72%、Amazon也升0.41%。

零售巨頭Walmart預測第二季度營收「具挑戰性」，引起市場不安，導致股價下跌 2.15%。

Spirit Aero Systems（SPR）跌3.87%。有報道顯示，波音提出收購這家飛機機身製造商，波音股價下跌2.21%。

嘉年華公司（Carnival Corp) 上調年度利潤預期，股價上漲8.85%。

前總統特朗普旗下社交媒體公司DJT，延續前一天的強勁漲幅，股價漲8.50%。

美元指數變化不大 油價約跌1%

美元指數周二（25日）回升，在匯市尾市報105.60， 升幅約0.13%。其中，美元兌美元小幅上漲，約升0.07%至159.67。

油價下跌，紐約原油期貨每桶收報80.83美元，跌0.80美元或0.98%；倫敦布蘭特期油收報85.01美元，跌1.00美元或1.16%。