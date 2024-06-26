積金易平台今日推出　許正宇呼籲僱主及成員適時註冊

「積金易」平台（eMPF Platform）今日﹙26日﹚推出，財經事務及庫務局局長許正宇表示， 在接下來的18個月，將陸續有更多強積金受託人加入平台，呼籲各位僱主及計劃成員應密切留意積金局的宣傳和所屬強積金計劃受託人發出的資訊，適時註冊積金易戶口。



許正宇呼籲，各位僱主及計劃成員應密切留意積金局的宣傳和所屬強積金計劃受託人發出的資訊，適時註冊積金易戶口。（資料圖片）

政府在港九新界設有三間實體服務中心

許正宇發佈網誌表示，將致力推廣積金易平台，設有三間實體服務中心，分布於港九新界。市民除了可以透過手機應用程式登記積金易戶口，亦可以到訪這些服務中心，在專人指導下完成登記。過程十分簡便，服務人員會詳細講解登記程序，並解答市民在操作上的疑難。此外，港九新界其他地點亦設有提供晚間及假日服務的自助服務站，方便市民前往登記。

據積金局估算，積金易平台運作首兩年，行政費會降低約36%，運作首10年將逐步下降到20至25點子，累計可節省約300億元至400億元成本，相等於行政費降低約41%至55%。減費並會反映在強積金回報中，預計兩年後行政費更會逐步遞減，可有效提高計劃成員的退休投資回報。

料節省行政費41%至55%助提高成員回報

許正宇表示，積金易平台可降低強積金服務提供者的入行門檻，吸引更多企業和資金參與，從而促進強積金行業的發展和提升競爭，加大本地養老金融市場的發展動能，創造更多商機。平台善用金融科技解決強積金制度的各項痛點，亦有望為推行其他強積金改革措施（例如「全自由行」）鋪路。

他指出，積金易平台以創新科技為手段，把現時由12名受託人負責的強積金計劃行政工作標準化、精簡化及自動化，發展成為退休保障的中央行政平台，一方面提升運作效率、減省成本，並為管理強積金帳戶提供更多便利，從而推動養老金融產業鏈和供應鏈的優化升級，變革強積金行。

首名受託人（即萬通信託有限公司）旗下強積金計劃的成員及僱主在註冊積金易平台戶口後，，僱員可隨時隨地用手機或電腦檢視強積金戶口，查看僱主有否準時供款，保障自己的強積金權益。至於其餘強積金計劃，則會按照受託人的資產管理規模，以先細後大的原則逐一加入平台。當平台於2025年年底全面運作，所有計劃成員可以透過平台整合現時分布於不同受託人的強積金帳戶，管理自己的退休儲蓄和投資策略。