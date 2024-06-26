新世界入選全球最可持續發展企業50強　鄭志剛︰努力發展綠色建築

新世界發展(0017)宣布，獲美國《時代》雜誌(TIME)評選為2024年度「全球最可持續發展企業」50強。集團在環境、社會及管治(ESG)主要範疇，包括應對氣侯變化、節能減排等多個領域均獲得認可，成功從全球5000多間企業中脫穎而出晉身50強。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，非常高興新世界獲評選為全球50大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。集團在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。

是次評選由美國《時代》雜誌聯同統計數據公司Statista首度舉辦。評選機構先從全球各大企業當中，選出超過5,000間具規模與影響力的企業，並根據企業對可持續發展的承諾與評級、資訊披露情況和透明度，以及整體ESG表現等20項指標，包括對可持續發展的承諾、信息披露、能源和碳排放強度及女性領導力等進行評分，從中選出500間來自全球30多個國家及地區的企業。當中，新世界排名第43 位，是唯一能夠打入50強的香港公司。