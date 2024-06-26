積金易首個受託人順利轉移數據　積金局：成員5分鐘即可完成註冊

積金易平台今日起正式運作，積金局主席劉麥嘉軒表示，第一個強積金受託人，萬通信託提供的強積金計劃的所有帳戶資料，經過一個星期的準備工作和數據轉移程序後，已經成功由萬通信託的行政系統，順利轉移至積金易。



積金易平台今日起正式運作，積金局主席劉麥嘉軒表示，第一個強積金受託人萬通信託已經成功轉移至積金易。（資料圖片）

參與萬通信託僱主需於下月10日前註冊

她又呼籲，參加萬通信託強積金計劃的僱主，需盡快註冊積金易，並於下個供款日（即7月10日）前，透過積金易提交6月份強積金供款資料，以及善用平台附設的電子方式供款，享用積金易各項功能。

劉麥嘉軒發佈網誌，稱第二間快將加入「積金易」的中國人壽信託，其所服務的計劃成員及僱主，亦可由7月12日起註冊，並由7月29日起使用「積金易」處理強積金的行政工作。中國人壽信託早前已向其計劃成員及僱主發放資訊包，通知註冊日期及安排。而第三間加入「積金易」的交通銀行信託，亦會於6月28日向其計劃成員及僱主發放資訊包。

劉麥嘉軒表示，計劃成員和僱主註冊積金易的過程整體順暢。計劃成員平均只需短短5分鐘便可完成註冊，而僱主註冊雖然比計劃成員所須填寫的資料相對較多，但亦只需約10分鐘便可完成。外展服務亦反映大部分僱主，普遍都滿意積金易的用戶體驗。

計劃成員平均只需短短5分鐘便可完成註冊

劉麥嘉軒指出，積金易是一個全新的電子平台，各個強積金受託人管理的強積金計劃，按照加入時間表，逐一取代現有受託人的強積金行政系統，讓計劃成員和僱主利用平台數碼化、自動化和一站式的設計優勢，令今後管理強積金有新體驗，並實現大幅度的減費。

為協助打工仔女及僱主順利過渡至「積金易」，積金易平台公司由六月中旬起，已提供支援服務，包括預約外展服務到訪公司，專人協助僱主註冊及啟動積金易，並介紹平台的功能，設立專為查詢及提供支援熱線及電郵，在港九新界開設服務中心，以及在承辦商所屬集團旗下門市設有自助服務站。

同時，積金易平台公司已開始接受僱主預約積金易外展服務，亦舉辦免費培訓課程，協助企業的人力資源部門人員熟習積金易的操作，令過渡安排順暢；並向強積金中介人提供培訓課程，協助他們熟悉積金易的運作。