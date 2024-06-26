獲選全球最可持續發展企業之一　信置︰致力緊貼國際標準水平

信和集團宣布，信和置業(0083)獲《時代》雜誌和Statista評為2024年全球最可持續發展企業之一。在全球超過 30個國家的500強企業之中，信和置業位列第153位，足證其在可持續商業實踐和ESG訊息披露透明度方面的持續努力，備受國際認可。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，集團一直致力實踐可持續發展，並緊貼國際標準水平，今次深感榮幸能與眾多卓越企業一同獲得這項國際殊榮。這個成就讓集團抱持更謙遜的態度，同時勉勵其在可持續發展的旅程中繼續努力前行。

資料顯示，是次評選為首次舉辦,對全球逾 5,000 間最大規模和最具影響力的企業進行可持續發展表現評估,評級標準涵蓋 20 多個關鍵績效指標 (KPIs),包括對外可持續發展的承諾和評級,如CDP、科學基礎目標倡議組織(SBTi)及標普全球《可持續發展年鑑》,並會根據全球報告倡議組織(GRI)和氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)等國際標準,評估企業的可持續發展報告和信息披露透明度。評選亦把企業在可持續發展方面的表現,包括減少排放、性別平等等指標列入考慮因素,最終從眾多企業之中評選出得分最高的首 500 間企業。