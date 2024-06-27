金管局與法國央行簽署備忘錄　開啟歐元區央行數碼貨幣跨境合作

金管局與法國央行宣布，展開批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）合作，歐洲央行管理委員會本月公佈「歐元體系探索工作」第二階段參與機構。本港為歐元區以外，第一間也是唯一參與測試的央行，今次亦是金管局首次與歐元體系內的央行，開展有關央行數碼貨幣的跨境合作。



金管局將同法國央行研究wCBDC基建，即金管局的Ensemble項目沙盒和法國央行的DL3S之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付，打通跨行結算，實現代幣化資產流通。



連接兩地資金結算平台 冀研跨境代幣化市場發展

金管局向傳媒闡釋今次合作指，若簡單理解該項目，可視為法國與本港各自有一個數碼貨幣平台，如今將兩大資金結算平台連接起來，是希望再與資產平台結合，令資產交易與資金結算，都可以加快進行。

金管局助理總裁鮑克運指，香港始終走在央行數碼貨幣創新的前沿，除卻聚焦代幣化發展的Ensemble項目，此前在批發層面，金管局也曾推出mBridge項目，零售層面就有數碼港元。他解釋稱，Ensemble項目中的代幣化資產，並非指代比特幣等虛擬資產，而包括債券、基金、甚至電動車充電樁等，在過往觀念中，認為較難流動的資產。

而今次合作，金管局致力於打通跨行結算的壁壘，增加數碼資產市場的互通性。鮑克運舉例稱，金管局與法國央行的合作，就是希望雙方央行的數碼貨幣達成聯繫，簡言之，來自兩個地區的投資者，可以藉助該平台買到對方市場的代幣化資產，從而擴大市場覆蓋，可稱為「重要里程碑」。

金管局助理總裁鮑克運。（張浩維攝）

「歐元體系探索工作」獲三國央行提案 惟法國方案近似本港項目

論及合作背景，「歐元體系探索工作」以德國、意大利、法國三國央行提供的具互通性的解決方案為基礎，當中惟有法國央行的解決方案DL3S（分布式分類帳證券結算系統），也是基於批發層面的wCBDC試驗計劃，與本港的Ensemble項目高度近似，因而促成了今次跨境合作。

具體而言，雙方今次合作，需要為各自開發DL3S以及Ensemble項目沙盒的系統進行優化，編寫合約，使用合適的金融訊息進行測試。兩地央行已經成功接通對方批發層面央行數碼貨幣基建，並通過測試證明能為即時跨境、跨幣外匯交易進行同步交收，例如跨境貿易中的歐元及港元匯款，即可進行同步交收。

金管局指，希望研究跨境代幣化資產用例，促成暢通無縫的跨境貨銀兩訖。（資料圖片）

首研跨境外匯交易同步交收 最終望促跨境貨銀兩訖

而金管局在歐元系統的探索工作，潛在的應用場景就包括跨境外匯交易同步交收（Payment versus Payment，PvP），即通過該互通性方案，實現24小時、無時差的跨境同步結算。而更進一步，更可考慮研究跨境貨銀兩訖（Delivery versus Payment，DvP），即令歐港銀行之間可實現資產買賣，實現不同資產的跨境同步交收及結算。

金管局與法國央行簽署諒解備忘錄

金管局與法國央行，在本月內簽署諒解備忘錄，確立雙方會有進一步推動央行數碼貨幣的合作動作，金管局副總裁李達志與法國央行第一副總裁Denis Beau會面。

Denis Beau表示，與金管局合作會透過不同的用例，研究如何使用代幣化港元及歐元進行外匯交易同步交收，適逢金管局最近宣布Ensemble項目，期待在此基礎上進一步測試DL3S平台，並希望能與金管局透過優化跨境支付共同促進普及金融。