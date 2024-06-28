遠洋集團暴瀉一成　遭提清盤呈請　涉子企4億美元票據

遠洋集團(3377)遭清盤呈請，現挫10.7%至0.335元。

該公司表示，收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行向高等法院提出的清盤呈請，內容有關未償還由公司之全資附屬公司遠洋地產寶財IV有限公司發行及由公司擔保的於2026年到期的3.25厘有擔保票據，涉及本金總額4億美元及應計利息。

遠洋稱，將極力反對呈請，而呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。於本公告日期，高等法院並無頒布清盤令以將公司清盤。公司不認為呈請會對公司於此階段的營運或制定整體債務管理安排造成實質性影響。

公司正在與其財務顧問及法律顧問緊密合作，並與其債權人進行討論，以制定整體債務管理安排。公司目前無意就公司股份轉讓向高等法院申請認可令。公司將在稍後階段結合其整體債務管理安排之進度，考慮是否有必要向高等法院申請認可令。

遠洋將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要的行動以保障公司的合法權利。同時，公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通，並在對其他債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理有關事宜(包括努力促使呈請盡快被撤回或駁回)。公司並將不斷提升可持續經營能力。

此外，遠洋就其當前境外流動資金狀況制定整體解決方案方面取得重大進展，與集團現有銀團貸款之貸款人之協調委員會之討論當前已進入後期階段，且預期將於適當時候就整體債務管理安排之主要條款達成協議。