承租辦公樓獲綠色建築雙認證　滙豐︰積極推動社區可持續發展

由滙豐單一承租的廣州太古滙二座 - 滙豐辦公樓，再獲兩項由美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的能源與環境設計先鋒評級認證 - LEED零碳認證（LEED Zero Carbon）及LEED零能耗認證（LEED Zero Energy），成為全球第二座、中國內地第一座榮獲此雙認證的綜合發展項目辦公樓，同時，按建築面積計算，也是全球獲該兩項認證中面積最大的綜合發展項目辦公樓。

滙豐亞太區營運總監紀睿明表示，該行力爭於2030年底前實現自身業務淨零碳排放。很高興廣州太古滙二座 - 滙豐辦公樓能獲得這兩項在業內享負盛名的認證，「印證我們一直以來在營運中實踐淨零碳排放，以及積極推動社區邁向可持續發展的努力。我們期待與不同持分者繼續合作，攜手發掘更多可持續發展的舉措。」

LEED是美國綠色建築委員會發起的建築與城市評級標準，旨在推動建築物從設計、建造、營運等方面提高可持續表現。

滙豐補充，在獲得LEED 運營與維護鉑金級認證的基礎上，廣州太古滙二座 - 滙豐辦公樓在過去12個月內，通過減少或抵銷碳排放，持續減低建築能源消耗並提供便捷公共交通，使整座建築物實現能源消耗和交通運輸兩方面的淨零碳排放，從而獲得LEED零碳認證。至於LEED零能耗認證，則證明建築物的能源消耗與再生的總量達到平衡。