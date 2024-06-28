陳茂波：樓價輕微上落在所難免　暫無意調整經濟增長預測

本港樓市全面「撤辣」，財政司司長陳茂波接受本地傳媒訪問時表示，住宅物業交投量在3至4月表現暢旺，但樓價受息口、經濟狀況、就業市場等多重因素影響，有輕微上落在所難免，最重要是樓市保持較健康發展，避免大幅上落。



他指，目前樓市處平穩狀態。政府會持續造地，但不一定要馬上推出，可用作儲備。提到政府日前延長元朗多層現代產業大樓用地招標期限半年，陳茂波解釋，該幅土地面積較大，發展多用途物流大廈屬新嘗試，政府未來亦會在洪水橋有更大地皮發展物流，適當延長元朗地招標期限，令兩幅地截標時間較接近，方便業界籌劃。

無意修訂本地經濟增長預測

至於政府估計，今年全年實質本地生產總值增長預測為2.5%至3.5%。他指，暫時無意就作任何修訂，認為上半年本港經濟處於復蘇階段，地緣政治風險加上高息環境，對經濟有較大挑戰，下半年盛事和外展活動多，政府總體研判經濟活動會較上半年有力。

他又指，疫情後市民和旅客消費模式都有所轉變，業界要思考如何提升服務及改變產。

港投公司與淡馬錫「橙與蘋果」

至於政府全資擁有的香港投資管理有限公司，早前公布首兩個投資項目。對於外界將港投與新加坡淡馬錫比較，陳茂波形容，兩者是「橙與蘋果」完全不一樣，政策考慮亦不同。港投公司工作主要希望有適當財務回報的同時，亦要策略性推動目標產業發展，構建生態圈。

陳茂波期望，港投公司的投資可作示範及帶動作用，推動其他長期基金，以至其他主權基金一起投資，帶來乘數效應。