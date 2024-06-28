思捷環球盤中挫近9%　瑞士附屬公司CHDA申請破產

思捷環球(0330)盤中挫近9%，報0.153元。

消息面方面，思捷宣布，旗下瑞士附屬公司CHDA過度負債，已在當地作出破產申請。

思捷環球續指，基於CHDA目前的財務狀況，顯然CHDA將不可能再繼續經營業務。該公司主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。CHDA為Esprit Switzerland Retail AG(ESRA)及Esprit Italy Distribution S.R.L.(ITDS)的直接股東。CHDA作出破產申請可能會導致ITDS未來面臨進入破產程序。

自瑞士破產法院下達對CHDA的資產啟動破產程序的命令之日起，思捷不再被視為對CHDA擁有控制權。因此，CHDA的財務業績已從集團財務業績中取消合併。

根據集團的經審核綜合財務報表以及CHDA及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度的綜合管理帳目，CHDA及其附屬公司錄得總收入(經集團內部對銷後)合共約為4.01億港元，佔集團總收入約6.8%，以及於2023年12月31日，CHDA及其附屬公司的總資產合共約為4.15億港元，佔集團總資產約7.2%。

另外，Esprit Handelsgesellschaft m.b.H.(ATHG，Esprit Europe GmbH的附屬公司之一)亦於2024年6月27日作出破產申請。ATHG的財務業績自5月17日起已從集團財務業績中取消合併。