和記電訊香港新推三大服務　利北上消費　 7.11前仲有限定優惠？

和記電訊香港（0215）在港新推三大服務，包括衛星通訊、5G數據三地自「遊」行、一卡兩號升級。衛星通訊服務將於7月1日，在全港率先接受預辦登記，7月11日正式開通。



依據公司今年首5個月數據，港人平均每月有4天北上，平均每日漫遊數據用量高達4GB。應北上消費新勢，公司推出5G三地計劃，月費158元起，數據可在中港澳三地自由切換搭配，在7月11日之前上台及出機可享限定優惠，可優惠1500元。

衛星通訊服務利偏遠地區通訊 入門月費19元

公司執行董事及行政總裁古星輝介紹新業務時指，衛星通訊服務是與中國電信（0728）合作，與5G服務互補，令港人前往到偏遠地區，包括行山、出海等都能保持聯絡。公司在全港近10個地區測試，成功通話時間超過500分鐘，單次最長通話時間為2小時，可滿足一般用戶需求。

衛星通訊服務於7月1日，在全港率先接受預辦登記，7月11日正式開通，入門月費19元，包含2分鐘的本地通話時間，合約期24個月。此外針對更高需求的群體，還可追加通話時長及短訊，如10分鐘通話+5個短訊，則月費就需95元，合約期31日。

目前為香港客戶推出支援衛星服務的流動裝置，發售中的就有華為Pura 70 Ultra。7月底，還將有中興AXON 60 Ultra，中興衛星通S60 Pro，以及友華-TD68天通貓提供支持。

公司指出若用戶在7月11日前上台並選購指定華為Pura 70 Ultra手機，即可免一卡兩號以及衛星服務月費 12個月，可節省約1500元。（鄭文玥攝）

5G數據三地自「遊」行 7月11日前限定優惠

此外，由於北上消費成新勢，和記電訊香港推出5G數據三地自「遊」行，該項目內的數據可在內地、香港、澳門自由搭配使用，三地共享30GB數據，在24個月內含優惠月費158元，共享50GB月費就為188元。

第三大新服務則為升級版一卡兩號，便於在內地出行使用，新增VoLET高清通話，且免費提供每月20分鐘內地話音。今次升級另新增「撥號更改功能」，可以智能識別號碼屬地，撥號時無需加入地區編號。且考慮到港人記內地號碼困難，公司還提供一卡兩號尾號配對服務，希望以型格孖號帶領潮流，古星輝舉例就指，希望港人在內地揸車取外賣時無需猶豫，可以立刻講出手機尾號。

公司指，若用戶在7月11日前上台，選購指定華為Pura 70 Ultra手機，即可免一卡兩號以及衛星服務月費 12個月，可節省約1500元。