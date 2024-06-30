與特朗普首辯　拜登表現太差勁　民主黨陷入空前恐慌｜伽羅華

周四晚（27日）美國總統大選首場辯論，是今年選舉活動中最重要的大事，美國人最擔心的問題是兩位八十高齡的候選人能否勝任總統，特別是現任總統拜登，健康問題一直困繞他的選情，結果正如媒體形容，拜登表現就像甩轆翻車的事故現場，令民主黨人及其金主慌作一團。



四年前，兩人競選總統時火藥味十足，其後拜登任職總統期間不知與特朗普隔空對罵多少次，如今老對手重逢，可謂冤家路窄。不過，在辯論開始不久，81高齡的拜登即出現首個嚴重失誤，這也是民主黨噩夢的開始，很多民主黨人心底不禁要問，究竟拜登能否在接下來的辯論挽回敗局，或者來得及陣前易帥，換一個黨內更年青更有魄力的戰將？

首辯後恐慌與焦慮如幅射般漫延，民主黨競選團隊即時發聲明稱拜登感冒了，說實話，如果拜登不「被感冒」，民主黨的支持者和金主就要發高燒，接著的是副總統賀錦麗及前總統奧巴馬撲出來救場，CNN主播Anderson Cooper半玩笑地問了賀錦麗，拜登每日行使總統職權時是否都如此，賀錦麗沒正面回應，只說大家不要太介意拜登的首辯表現，而是應該看看拜登過去四年所作的貢獻（當然這也是事實）。

民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽特朗普發言。（Reuters）

面對首辯災難性表現 拜登重申不退選

面對黨內要求他退選愈益高漲的呼聲，拜登周五承認，隨着年齡的增長，身體或認知上或面臨一些挑戰，表現確實不佳，但他宣稱自己能夠勝任未來四年行使總統職務的重責，重申不會退出11月的選舉。

儘管有大伽救場，但大家對拜登已有打定輸數的感覺，就好像投資者剛高價買入一隻藍籌，公司財政突然爆雷，股價急瀉，作為倒霉的投資者，究竟應該止蝕，還是觀望白武士的出現？

在當晚首辯上，沒有人就大家最關心的政治議題正面交鋒，拜登幾乎沒有就禁止墮胎、軍援烏克蘭台灣、傾科富人的稅務政策、巴人被屠殺風波等敏感議題向特朗普發出有殺傷力的攻擊，更遑論表揚自己在聯繫盟友壓制中俄、穩定中東局勢、美股牛市、經濟增長等領域上的成就。可以說，拜登任由對手魚肉，向以嘴硬見稱的特朗普，也沒有以往的盛氣凌人，不是他心軟，而是欺負一位三失（失智、失憶及失神）老人，對他大選勝算沒有任何正面作用。

共和黨總統候選人特朗普出席在美國賓夕法尼亞州費城競選活動。（Reuters）

特朗普：不要像小孩互嗆 拜登：你就是小孩

拜登在參與首辯前，兩人的年齡問題早已是選民最關心的焦點，特朗普自詡可以輕鬆地通過多項認知測試，並贏得了多次高爾夫俱樂部的冠軍，戲謔拜登連500碼以外的球也打不好，拜登則自誇球技了得，問特朗普敢不敢來一場比賽，這段互嗆發生在兩位有機會登頂的候選人身上，任何實況劇的編劇都很難寫出這樣荒誕有趣的對白，連特朗普也忍不住嗆了拜登一句，「不要表現得像個小孩子，好不好？」拜登也自然回了一句，「你就是小孩子！」

公平地講，單憑拜登在首辯慘不忍睹的表現，就斷定民主黨敗選，暫時言之尚早，但他在接下來的兩次辯論，仍是要向全人類證明他是健康的，但這遠遠未足夠，選民關心的美國通脹高企、移民會否搶飯碗等問題，而美國盟友和對手最擔心是，一旦特朗普上台，美國在世界政治舞台的角色會否大變，目前烏方稍佔上風的俄烏戰況會否再有波折。

AI晶片龍頭Nvidia市值突破3.1萬億美元。（Reuters）

美股周五上半年結，納指繼2023年勁升43.4%的高基數上，今年上半年再升18.1%，AI熱潮成為科技股強勁表現的推手，AI晶片龍頭Nvidia期內股價大升150%，市值突破3.1萬億美元，完全無懼美息高企的不利影響。

除了AI主題和美聯儲利率政策對美股有影響外，以拜登於首辯災難性表現，總統選情或有戲劇性變化，隨着美國大選的臨近，市場波動性即將上升，市場應密切關注選舉對市場的潛在影響。

標指繼去年升24%後，今年上半年再升14.5%，最差的道指亦升3.8%，儘管AI概念股已經累升不少，而且隱現泡沬影子，但展望今年全年AI主題仍是推動美股牛市的重要推手，早於2001年有市場人士預警科網泡沫爆破風險，2007年亦有人早早沽空次按債券，未等到2008年9月金融市場大失控，沽空者早已被夾淡倉破產離場，所以形成AI泡沫不代表泡沫很快爆破，可能等一至兩年才見真章，所以千萬不要隨便沽空Nvidia這類超強勢股，反而伺其大跌後低撈有著數。

香港要大力發展財富管理，目標無疑是中資客

香港財資管理「蜑家雞見水唔飲得」

在此筆者不得不插一句，與Nvidia相比，整個港股市值也僅是4萬億美元，香港要成為區域性金融中心，若沒能建立與美資基金的良好互動，歐資、日資、印度和中東資金都不會押重注在香港金融市場，香港要大力發展財富管理，目標無疑是中資客，但外資能發揮所長的是幫助客戶出海投資，內地市場已經很難提供回報合理，而內地投資信心亦非常薄弱，加上大陸嚴格推行資本控制，所謂跨境財富通限制多多，香港財富管理業者極可能「蜑家雞見水唔飲得」。

為何說AI泡沫危機已經隱現？目前以AI主題能夠獲利的公司基本上是賣AI晶片或硬件設備商，營運超級數據中心確實取得穩定的現金流，但Nvidia為了鞏固其龍頭地位，每年將GPU晶片及技術架構更新換代非常快，剛官宣Blackwell系列，又宣稱很快推出運算效率更快更平的Rudin系列，Nvidia在超高端AI晶片的市佔率高近9成，連AMD及Intel想插一腳都困難重重。

要建立一個大型言語模型LLM，一般需要幾萬塊晶片。（資料圖片）

內地LLM內捲嚴重 AI公司爭相圈錢

要建立一個大型言語模型LLM，一般需要幾萬塊晶片，數據中心或雲端服務商所面對追新機的困局，就像用戶年年追升級版的iPhone或MacBook一樣，當舊款技術架構表現仍然良好，但新產品的超高性價比，企業很易陷入決策難題，因為更換一套技術架構，幾乎需要整個周邊配套、散熱設施同時升級，不要以為黃仁勳只是位科技牛人，他也是商界天才。

在建立大型言語模型方面，內地內捲情況更加嚴重，美國商務部限制Nvidia只能向中國市場供應降級版，最近這限制擴大至中東及歐洲的部分國家，主要是中國從上述地區入口升級版，意味中國企業需要付出昂貴但算力相對低的AI晶片，陷入「項目愈多，盈利愈少」的惡性循環，所以大家近期會見到不少AI解決方案的公司爭相圈錢和融資。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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