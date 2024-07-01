10年債息見新低　人行午後宣布決定借入國債　債息應聲反彈

早前已表明會進行公開市場操作的人民銀行，於今日（1日）下午宣布決定借入國債。受到消息刺激，10年期國債孳息率反彈。據《彭博》報道內地10年期國債孳息率反彈6個基點至2.245厘，同期限國債期貨價格於午後下挫，為兩個月以來最大跌幅。



報道指出在風險偏好及資產首荒背景下，內地長期國債債券持續向下，人行亦多次發聲希望降溫，或提醒市場警惕利率風險，可是效果卻並不顯著。債息在4月底回升後，5月份再度回軟，當月底人行發出警告指出或會在必要時賣出國債。6月時人行行長潘功勝於陸家咀論壇指出，入行與財政部加強溝通，共同研究推動落實國債國賣。

分析指人行或藉此讓債市降溫

彭博經濟學家曲天石稱，「人行可能認為國債息快速下行是小銀行的跟風買入所致，但這種操作可能累積引發類似於矽谷銀行的金融風險」，「因此人行希望通過這種方式降溫」。

10年期債息於今早跌至歷史新低。人行於今日下午1時10分在網上發出公開市場業務公告，指出為維護市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察﹑評估基礎上，人民銀行決定於近期面向部份公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。

有報道引述中信證券首席經濟學家明明指出，入行此舉意味著可能本周就會在公開市場開展國債賣出操作。在10年期國債息降至歷史低位之際，賣出國債有助穩定長債利率，防範利率風險。

中郵證券指人行持債約1.4萬億元

由於人行持有的國債規模有限兼且久期偏短，若要賣出國債便先要向市場借入國債，有關安排符合邏輯及有利操作。中郵證券首席固收分析師梁偉超曾指出，人行約持有1.4萬億元人民幣個券，加權剩餘期限約1.44年。